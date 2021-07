À Punt incrementa un 75% la facturació publicitària durant el primer semestre de l'any

À Punt ha incrementat, entre els mesos de gener i juny d'aquest any, un 75% la seua facturació respecte a les xifres de l'any passat. A més, durant el primer semestre, s'han incorporat 65 anunciants nous a la cartera d'anunciants de la radiotelevisió pública valenciana.

Mentre que diversos estudis d'agències de mitjans, com per exemple Magna, apunten a un creixement del mercat publicitari espanyol al voltant del 15% per a 2021, À Punt creix 60 punts per damunt de les previsions del mercat. El creixement es dóna tant a la ràdio com al web i la televisió públiques, recalca l'entitat a través d'un comunicat.

Destaca així mateix que el 57% de la facturació prové d'anunciants valencians, que "mantenen el seu suport als mitjans de proximitat per a les seues estratègies comercials". De fet, les empreses valencianes interessades a promocionar els seus productes i serveis en À Punt incrementen la facturació un 67,33% respecte de l'any 2020. Actualment, À Punt ha facturat més de 850.000 euros, quantitat que el 2020 era de 489.941 en el mateix període.

Amb aquests resultats, el Departament de Publicitat d'À Punt Mèdia preveu que se superaran "àmpliament" les previsions d'igualar les xifres de l'any passat, si la crisi de la Covid i el seu impacte sobre l'economia remeten, tal com pareix que passarà.

"Optimisme" de cara al segon trimestre

Per això, "i amb l'aval de les bones xifres aconseguides, el Departament de Publicitat d'À Punt es manté optimista de cara al segon semestre de l'any, amb l'oferta de programació (Falles, estrenes en la nova programació de tardor, campanya de Nadal, etc.) i perquè habitualment es tracta dels millors mesos de venda publicitària".

Finalment, "l'atractiu de l'oferta comercial del Departament de Publicitat també ha atret els anunciants, que cada vegada confien més en À Punt en les seues estratègies publicitàries".

Des d'À Punt afirmen que "la penetració de la marca en la societat valenciana és un fet, així com la fidelitat dels espectadors i espectadores que busquen els continguts a la ràdio i la televisió públiques valencianes".

"Recuperar el vincle amb l'hàbit de sintonitzar i connectar amb elles ha permés un creixement exponencial d'audiències, amb rècords destacats en les quotes diàries", conclouen.