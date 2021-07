DJ Nano, desconcertado con la canción de 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "Esta no la he pinchado"

Pasapalabra recibió este martes a cuatro nuevos invitados famosos que ayudaron a Sofía y Alberto en su lucha por conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse en la última prueba del concurso de Antena 3, El Rosco.

La actriz Eva Isanta y el actor Marc Clotet acompañaron a Sofía en el equipo naranja, mientras que otra actriz, Manuela Vellés, y DJ Nano fueron los que ayudaron a Alberto durante el programa.

Roberto Leal advirtió al DJ que "no quiero asustar a Marc, pero tú en La Pista Musical...", a lo que el invitado respondió: "Más me vale...". Y es que cuando llegó el momento de enfrentarse en la prueba, DJ Nano fue sorprendido por la canción que le tocó adivinar.

"Año de la canción, 1976, pero escucharemos una versión posterior, de 1981. Y pasaron muchas cosas en esos cinco años", comentó Leal. Tras sonar un poco de la canción, ni Clotet ni DJ Nano se atrevieron a darle al pulsador.

El madrileño admitió que "esta no la he pinchado, seguro", y ninguno de los dos invitados se atrevió a dar una respuesta, por lo que pasaron a la siguiente pista: "Un verso de la canción: El único gesto es creer o no", señaló el presentador.

Una vez más, ambos se quedaron sin apretar el pulsador, y Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. En esta ocasión, fue el DJ el primero en apretar el pulsador.

"No me suena nada de nada", admitió, mientras el rebote fue hacia su rival: "Me ha venido Gloria Estefan, pero no es", señaló Clotet, mientras que el presentador comentó que "no nos vale el autor o la autora de la canción sino el título del tema".

Marc Clotet y DJ Nano, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El sevillano les dijo el nombre de la canción con otras palabras: "Oh, que acontecerá". Los dos se quedaron mirando fijamente al presentador, sin saber que contestar, pero, una vez más, DJ Nano fue el que se atrevió darle en primer lugar al pulsador.

"Oh, que pasará", respondió. "Está bien lanzada, pero no es exacto", le dijo Leal. Clotet recogió el rebote: "Oh, qué sucederá". El presentador señaló que era incorrecta, pero "que vais bien".

En la última, por un segundo de tiempo para su concursante, los invitados escucharon un poco más de canción. El madrileño volvió a apretar el pulsador en primer lugar: "Oh, que será na na na", cantó y acertando la canción.

"Era muy complicada, pero desde hoy mismo la incluyo en mi repertorio y en la primera sesión que haga, empiezo con ella", concluyó DJ Nano entre risas tras haber conseguido un segundo más para Alberto.