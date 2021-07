Juanra Bonet desvela en '¡Boom!' uno de sus defectos más curiosos: "¿Hay algo más humillante?"

Los Expedicionarios fueron los rivales de Los Libérrimos este martes en ¡Boom! y, pese a que cayeron derrotados, lograron que Juanra Bonet les desvelara a ellos y a los espectadores del programa, uno de sus defectos más curiosos.

"Me podéis explicar que es el turismo activo", les preguntó el presentador a los nuevos concursantes del programa de Antena 3. "Es hacer deporte cuando uno viaja", explicó Barri, uno de los miembros del equipo.

Santiago, otro de los integrantes de Los Expedicionarios, añadió que "yo soy de Málaga y me gustan más las actividades acuáticas. Se me da bien el submarinismo, el snorkel y todo lo relacionado con estar debajo del agua".

Santiago, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Al escucharle, Bonet aprovechó para contarle a Santiago su llamativo defecto "por si te parece razonable o no: Cuando hice submarinismo, cada vez que hacía una inmersión, por poco profunda que fuera, me dolían mucho los oídos".

"Me dijeron que era normal y me enseñaron algunas técnicas para destaponarlos, pero aun así me seguían doliendo", recordó. "Fui al médico y me dijo que era porque tengo las trompas de Eustaquio demasiado pequeñas", señaló el presentador.

"Soy 'Trompa de Eustaquio corto': ¿Eso es posible y que me impida hacer una inmersión?", le preguntó al concursante. Entre risas, Santiago le contestó, sin saber la respuesta correcta, que "habría que preguntarle a Eustaquio", pero Bonet concluyó señalando que "¿hay algo más humillante que eso? Supongo que sí...".