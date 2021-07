Dos joves denuncien una agressió homòfoba a València el dissabte a la nit

Segons publica lamarea.com, els fets van succeir quan el grup de joves se'ls va acostar i un d'ells els va preguntar si portaven diners. Alejandro, el xic que va resultar més afectat per l'agressió, va contestar: "Diners no tinc, però tinc un 'culazo'", la qual cosa, segons la versió que ha proporcionat a la mateixa publicació, va suposar per a l'altre una "ofensa horrible" que va derivar en insults homòfobs i crits de 'maricón' als quals es van sumar la resta de persones que li acompanyaven.

El grup els va agredir tant a ell com al seu amic, a qui fins i tot li van arrabassar una renyonera que portava i un mòbil, que van aconseguir recuperar mentre que a les dos xiques que els acompanyaven no les van tocar. D'acord amb la mateixa publicació, la Policia no va poder detindre a ningú i les víctimes tenen previst presentar la denúncia aquesta setmana davant la Fiscalia de Delictes d'Odi de València.

Les Oficines Orienta de la Generalitat, dependents de la Vicepresidenta i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, estan prestant assessorament al jove agredit en aquesta situació, segons han confirmat a Europa Press fonts d'aquest departament.

Es tracta d'unes oficines engegades des de la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat, que atenen a les persones del col·lectiu LGTBi i exerceixen funcions d'assessorament psicològic, social, laboral i legal.

Es tracta de la segona agressió homòfoba que ha transcendit en menys d'un mes a la mateixa zona, després que un jove de 17 anys denunciara en xarxes socials haver sigut agredit en la nit de Sant Joan, quan anava agafat de la mà d'un amic i un grup d'homes va començar a increpar-los al crit de "maricones", li van agredir, li van colpejar i li van robar el mòbil per a fugir abans de l'arribada de la Policia.

Des de la Delegació del Govern han subratllat a Europa Press la importància de formular denúncia quan succeeixen fets d'aquest tipus ja que, de no interposar-se, no es pot perseguir ni compte per a les estadístiques de delictes d'odi. Sobre aquest tema, recalquen que a la Comunitat Valenciana existeixen equips especialitzats tant en la Policia Nacional com en la Guàrdia Civil.

De fet, i coincidint amb la Setmana de l'Orgull, es va celebrar un col·loqui en la seu de la Delegació del Govern amb invitació a totes les associacions LGTBi on un agent de Policia Nacional, un altre de Guàrdia Civil i de la Local van explicar com denunciar aquest tipus de delictes i es va parlar de les dificultats per a perseguir-los.