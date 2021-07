El apasionado beso de Inma y Julen en 'Solos'

El pasado 1 de julio, Inma Campano y Julen de la Guerra tomaron el relevo a Danna Ponce y Albert en el pisito de Solos, reality en el que han puesto a prueba su nivel de convivencia compartido confesiones y superando una serie de retos. El último lo han protagonizado este martes... y ha terminado en un intenso beso.

El espacio de Mediaset les ha propuesto jugar a ¿Reto o morreo?, una actividad en la que ambos tenían que pasar una sucesión de desafíos que, de no cumplirse, tenían que acabar en un apasionado beso. Y así ha sucedido.

En el juego, Julen le ha tenido que pasar a su compañera hilo dental por los dientes, se han pintado corazones en la espalda con kétchup, se han lavado los dientes con mostaza y han tenido que fingir orgasmos. Eso sí, esta no ha sido la única prueba 'picante', pues los organizadores también le han pedido a Inma que le lanzara varios piropos descarados al rostro de Mujeres y hombres y viceversa.

La exconcursante de La isla de las tentaciones tenía que dirigirse a Julen mientras degustaba un plátano, una escena que, finalmente, no ha sabido cumplir. La vergüenza ha podido con ella, así que no le ha quedado otra opción que besar al ligue de Sandra Pica.

La andaluza se ha avalanzado sobre él y ambos se han fundido en un largo beso en el que les ha dado tiempo a intercambiar, incluso, sonrisas cómplices. "Penitencia cumplida", ha expresado el influencer mirando a cámara.

Hay quienes piensan que entre ambos concursantes saltan chispas y que, por ello, podrían salir de la mano del programa. De hecho, lnma ya pretendió al joven en Myhyv tras su ruptura con Ángel.

Para la desgracia de Inma, el tronista terminó expulsándola del programa. Ella pensó que esta decisión se debió a que Julen ya no sentía atracción por ella, pero, en realidad, fue por otro motivo. "El día que te fuiste yo no te iba a echar, fue todo porque me calenté contigo. Estaba irritadísimo, me dijiste algo que no me acuerdo, me sentó un poco mal y te eché", le confesó él recientemente.