Més de 700 comerços se sumen a la campanya de valencià 'Digues Bon Dia'

20M EP

NOTICIA

La campanya 'Digues Bon Dia', llançada el 10 de juny per Plataforma per la Llengua, ha arribat a més de 700 comerços de la ciutat de València, repartits entre zones com el districte de Ciutat Vella o els barris de Russafa, el Cabanyal, el Botànic, Patraix o Benimaclet.