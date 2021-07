Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 1.970 casos en dos dies i no es notifiquen morts

La meitat dels casos registrats en l'últim mes (49,4%) s'ha produït en joves entre 15 i 29 anys a la Comunitat Valenciana, segons les dades facilitades per Salut Pública. En aquest sentit, la franja d'entre 20 i 24 anys és la que major percentatge representa (19,3%), la qual cosa suposa una incidència acumulada de 930 casos per cada 100.000 habitants.

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha insistit que "aquestes xifres demostren el que hem dit moltes vegades, que la pandèmia encara no ha acabat". En aquesta línia, ha explicat que "hem aconseguit afeblir els efectes més greus del virus, especialment en la població més vulnerable, però encara hem de fer un pas més amb la màxima responsabilitat compartida per a acabar amb ell".

D'altra banda, un total de 2.700.045 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 1.961.710 persones. Per províncies 234.211 a Castelló, 707.489 a Alacant i 1.020.010 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 408.857 persones. Per províncies, 157 a Castelló (42.102 en total); 221 a Alacant (150.578 en total); i 1.592 a València (216.175 en total). El total de casos no assignats es redueix a dos després que s'hi haja reassignat un cas a la província de València.

D'altra banda, no s'han registrat defuncions, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.457: 807 en la província de Castelló, 2.848 en la d'Alacant i 3.802 en la de València.

SITUACIÓ HOSPITALÀRIA

Els hospitals valencians tenen, actualment, 246 persones ingressades i 22 llits UCI ocupades: 12 en la província de Castelló, 2 pacient en UCI; 29 en la província d'Alacant, 4 d'ells a l'UCI; i 205 en la província de València, 16 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 518 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 402.666 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.130 a Castelló, 150.067 a Alacant i 210.412 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 10.198 casos actius, la qual cosa suposa un 2,43% del total de positius.