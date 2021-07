La VIU llança una nova convocatòria de les Beques 'Quiero' per a Màster i Grau

La VIU - Universitat Internacional de València llança la segona edició de les Beques 'Quiero', un programa internacional de 60 beques, a les quals podran accedir estudiants d'Espanya, l'Equador, Colòmbia i el Perú, països on compta amb gran volum d'estudiants, segons han informat fonts d'aquesta institució acadèmica.

La Universitat VIU finançarà a través d'aquest programa el 100% de la docència dels 50 màsters i 10 graus online triats pels estudiants que presenten la seua candidatura a les Beques 'Quiero', dins del portfoli de programes de la universitat online.

Les Beques 'Quiero' naixen de la voluntat de la Universitat Internacional de València de premiar i incentivar l'esforç, el talent, i l'excel·lència acadèmica i per açò, encara que els criteris per a l'elecció dels guanyadors són principalment acadèmics, també es valorarà molt la trajectòria i currículum dels candidats, a més de la seua motivació i voluntat per progressar. Amb açò, VIU busca llançar un missatge de "optimisme i esperança", realçant "el paper transformador que té l'educació, i el seu paper com a agent de progrés i millora social".

Sobre aquest tema, la rectora de la Universitat Internacional de València, Eva María Giner Larza, emfatitza que una de les premisses principals és "fomentar el progrés, tant dels nostres estudiants com dels seus entorns, a través de la formació". "Volem ser dinamitzadors del canvi, del creixement dels nostres alumnes, ajudar-los a aconseguir les seues metes i que amb el coneixement que adquirisquen en VIU puguen impactar de forma positiva en els seus entorns", ha destacat.

Per açò ha ressaltat que es disposa del Pla Compromís, que busca recolzar als diferents col·lectius i des del qual fomentem de manera contínua iniciatives com les Beques 'Quiero', destinades a premiar l'excel·lència acadèmica i les ganes de seguir creixent i avançant, unes característiques que valorem i volem fomentar sempre, però de forma encara més especial en el context actual".

En aquesta convocatòria es repartiran un total de 60 beques: 20 beques per a estudiants a Espanya (10 màsters i 10 graus); 10 beques per a màsters per a estudiants al Perú; 10 beques per a màsters per a estudiants a Colòmbia; 10 beques per a màsters per a estudiants a l'Equador; i 10 beques per a màsters per a estudiants a Xile.

PROGRAMES

Els programes més demandats en la passada edició van ser els de l'Àrea d'empresa amb un total de 12 beques concedides i els de l'Àrea de Ciències de la Salut amb nou beques. També es van atorgar huit beques en l'Àrea de Jurídic, set en l'Àrea de Ciència i Tecnologia, sis en l'Àrea de Comunicació, cinc en l'Àrea d'Arts i Humanitats i tres en Educació.

Els candidats podran sol·licitar la beca per a qualsevol dels Graus o Màsters de les set Àrees Acadèmiques de VIU - Universitat Internacional de València assenyalats en la web