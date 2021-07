La Policia investiga si una menor ha apunyalat el seu pare per a defendre a la mare d'una agressió

20M EP

La Policia Nacional està investigant una agressió ocorreguda en la matinada d'aquest dilluns a la localitat alacantina d'Elda, on una menor que encara no ha complit els 14 anys suposadament ha acoltellat al pare per a defendre a la seua mare que estava sent agredida pel progenitor, segons han indicat fonts properes al cas a Europa Press.