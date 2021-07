Will Smith paga de su bolsillo los fuegos artificiales por el 4 de julio en Nueva Orleans

La importancia del 4 de julio para los estadounidenses es casi sagrada. Y para alguien que además protagonizó en los primeros compases de su carrera una película titulada precisamente Independance Day es obviamente una fecha significativa cada año. Por eso Will Smith no podía permitir que en la ciudad en la que se encontraba no hubiese fuegos artificiales.

El intérprete de 52 años se encuentra en estos momentos rodando en Nueva Orleans una de esas películas que están pensadas para la temporada de premios del año que viene, Emancipation, la historia de Peter (aunque también se le conoce como Gordon), un esclavo en una plantación de Luisiana que escapó y acabó luchando en la Guerra Civil norteamericana y que se hizo famoso por una fotografía en la que mostraba todas las brutales cicatrices de su espalda debido a los latigazos que había recibido a lo largo de su vida.

Will Smith descubrió que el ayuntamiento de la ciudad sureña pensaba saltarse el espectáculo de fuegos artificiales de este año, que se realiza sobre el río Misisipi, debido a la falta de fondos, como ya habían hecho en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Scars of Gordon, a whipped Louisiana slave, 1863 pic.twitter.com/VsBOB52kVW — Historical Photos (@Iearnhistory) May 23, 2021

Sin embargo, el actor de En busca de la felicidad, El príncipe de Bel Air o Yo, robot no estaba dispuesto a dejar que toda la ciudad se quedase sin festejar en el cielo el Día de la Independencia y, con la ayuda de su compañía, Westbrook, donó de su bolsillo 100.000 dólares (unos 84.250 euros) para pagar los costes de los fuegos artificiales y que se pudiese continuar con las festividades como estaba originalmente previsto.

El gesto, que ha sido tildado de heroico, también por lo significativo que sea él quien lo haya realizado, no ha pasado desapercibido para la ciudad, cuyos funcionarios públicos se lo han agradecido enormemente, así como los lugareños han subido a sus redes sociales muestras de cariño hacia Smith.