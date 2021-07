Hoy en día, está claro que Independence Day fue la película que consagró a Will Smith como estrella de Hollywood, llevándole de Bel-Air al espacio exterior para exterminar aliens invasores. Pero, en 1996, los productores del filme no pensaban lo mismo.

Según Dean Devlin, guionista del filme, los ejecutivos de 20th Century Fox pensaban que una película protagonizada por un actor negro no tendría gancho para la taquilla internacional. ¿A quién querían en lugar de Smith? Pues a un Ethan Hawke que acababa de dar la campanada con Antes del amanecer.

"Decían: 'Si pones a un actor negro en ese papel, te vas a cargar nuestros ingresos en el extranjero", ha señalado Devlin (vía The Playlist). "Nuestro argumento era: 'Bueno, la película va de extraterrestres, seguro que triunfa ahí fuera".

Sin embargo, el director Roland Emmerich tenía muy claro que Smith y Jeff Goldblum eran los protagonistas perfectos para su gran escabechina. Algo que defendió hasta el último minuto, literalmente. El director llegó a amenazar con llevarse su proyecto a Universal si Fox no transigía.

"Estábamos a punto de empezar el rodaje y aún no teníamos confirmados a Will y a Jeff", recordó el cineasta. "Entonces me planté: 'La gente de Universal me está llamando todos los días, así que dadme a esos dos actores o me voy con ellos".

Por suerte, Fox dio su brazo a torcer... pero no porque Smith les pareciese un diamante en bruto, sino porque Hawke era demasiado joven para interpretar al capitán Hiller. De este modo, Smith pudo exclamar aquello de "¡Elvis ha dejado el edificio!" mientras Independence Day batía récords de taquilla.