Los signos del zodiaco en el verano de 2021

A continuación nos asomaremos a ver como viene el verano de este año 2021 para cada uno de los signos del zodiaco, deduciremos que vivencias o acontecimientos le esperarían a cada signo basándonos en los tránsitos planetarios más importantes así como los aspectos o relaciones que se formarán entre los citados planetas. De todo ello se deduce que estaríamos ante un verano bastante importante que para muchos puede ser la puerta de entrada a un nuevo ciclo vital en lo material o sentimental.

Aries

Os espera un verano favorable, fecundo o creativo desde un punto de vista general y en la gran mayoría de los casos, especialmente hacia el mes de agosto, ya que julio podría traeros más dificultades o ajetreo, mientras que en septiembre estaréis mucho más pendientes del trabajo y los asuntos materiales. Pero en general tendréis un excelente momento para tomar toda clase de iniciativas tanto en el ámbito laboral y mundano como para iniciar nuevas y muy prometedoras relaciones de amor y amistad.

Tauro

Por un lado la influencia de Júpiter indica que estáis ante un verano muy favorable y portador de excelentes sorpresas pero al mismo tiempo, o paralelamente, acompañado de abundante lucha o de pequeños problemas e incomodidades pasajeras que tendréis que ir resolviendo día a día. Pero lo más importante es que en estos meses para muchos de vosotros llegará por fin la hora de recoger el fruto de los grandes esfuerzos y sacrificios de muchos meses y a veces hasta incluso años anteriores.

Géminis

En estos meses os abriréis a cambios y novedades ya sea en el terreno laboral o la vida sentimental, a nuevas iniciativas y oportunidades ya sea porque el destino las pondrá en vuestro camino o en otros casos seréis vosotros mismos quienes iréis a buscarlas. Pero no es momento de titubear o mirar atrás porque la suerte está en los nuevos caminos que se abrirán ante vuestros ojos. También será un verano muy favorable para viajar tanto si lo hacéis por ocio como por razones de trabajo o de estudios.

Cáncer

Por fin llega el momento de dejar atrás grandes sufrimientos materiales o humanos, desprenderse de dolorosas dificultades que han fatigado profundamente vuestra alma. A lo largo de estos días, ya sea por un camino o por otro, se iniciará para vosotros un profundo renacimiento material y espiritual, lentamente veréis como se abre ante vuestros ojos una vida nueva o una gran liberación que se materializará más adelante. Es la hora de encontraros por fin con vuestra verdadera naturaleza y destino.

Leo

Os espera un verano afortunado y feliz, especialmente hacia el mes de agosto que estará gobernado por vuestro signo, un tiempo de paz y estabilidad en el que gozaréis de placentera felicidad junto a vuestros familiares y seres más queridos, sobre todo poder hacer aquello que más deseabais y realizar algún sueño o una gran ilusión que habíais ido postergando. También será un gran momento para viajar, hacer nuevas y fructíferas relaciones o cultivar actividades artísticas o vocacionales de cualquier otro tipo.

Virgo

Si queréis gozar de un buen verano debéis relajaros, intentar olvidaros un poco de los problemas y preocupaciones, sobre todo en los meses de julio y septiembre que serán los más predispuestos a pequeños agobios y problemas pasajeros casi siempre relacionados con temas materiales o laborales. Todo irá mucho mejor de lo que esperáis y lo que ahora os preocupa se resolverá más adelante precisamente por ello debéis poner de vuestra parte para disfrutar de las cosas buenas y el descanso que os merecéis.

Libra

Se abre ante vosotros un verano favorable y placentero desde un punto de vista general y que tendrá su momento más agradable o realizador hacia el mes de agosto mientras que en julio y septiembre os enfrentaréis a pequeñas dificultades de tipo laboral o económico que casi siempre se resolverán bien. Sueños realizados sobre todo en el terreno personal, afectivo o familiar que es donde tendréis las mejores vivencias o acontecimientos. También será muy bueno para actividades artísticas o intelectuales.

Escorpio

El verano se os presentará muy intenso y apasionado en todos los ámbitos, con cambios y novedades que afectarán a todas las áreas de vuestra vida y que en muchos casos se trataría de nuevas oportunidades que el destino pondrá en vuestro camino. Momento ideal para tomar importantes decisiones e iniciativas tanto en el ámbito material o laboral como en el terreno familiar o sentimental, en muchos casos será el destino quién os obligará a ello de un modo u otro, pero luego a la larga os alegraréis.

Sagitario

Debéis dejar fluir los acontecimientos y no obstinaros en caminos o en relaciones que ya nada os aportan ni os llevan a ningún sitio e incluso en muchos casos pueden llegar a ser destructivos. Lo que ahora os conviene u os va a traer suerte quizás no sea lo que estabais deseando o persiguiendo. Es el momento ideal para darle un giro radical a vuestra vida aunque no sea ese vuestro deseo, para alejarse al fin de todo aquello que os hace daño. Hay riesgo de pequeñas turbulencias con los seres más queridos.

Capricornio

Afrontaréis el verano llenos de grandes perspectivas e ilusiones aunque existe el riesgo de que luego la realidad o las dificultades os lleven en muchos casos a desengaños en mayor o menor medida y al final las cosas no terminen como deseabais. Asimismo en algunos momentos las relaciones familiares o con los hijos pueden ser difíciles por ello debéis tomaros las cosas con más calma y disfrutar más de los buenos momentos de cada día, solo así podréis disfrutar de ese verano feliz que tanto merecíais.

Acuario

El verano traerá consigo excelentes perspectivas sobre todo en el ámbito laboral y financiero en una gran mayoría de los casos. Llega el momento de recoger el fruto de largos y grandes esfuerzos que estabais esperando desde hacía ya mucho tiempo, por fin el destino os hará justicia y os traerá la solución o la liberación de grandes sufrimientos o adversidades que injustamente os fatigaban. Se iniciará un importante cambio positivo a partir de este verano que se llevará por delante vuestras preocupaciones.

Piscis

El verano se os presenta con muchas preocupaciones o dificultades y en algunos casos quizás incluso algo sombrío, sin embargo terminará mejor de lo que esperaríais y muchas de las inquietudes o problemas al final se solucionarán bien y el destino actuará en vuestro favor, al menos en mayor medida de lo que esperáis, o en su caso al final no serán tan graves como os parecía en un principio. No obstante debéis tener prudencia con los gastos y las finanzas en general, actuar con mayor cautela en estos asuntos.