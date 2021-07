Agustín Jiménez: "Los cómicos no están para hacer olvidar. No le vamos a hacer el trabajo sucio a la tragedia"

En una entrevista concedida a Europa Press, Jiménez se ha referido así al humor y a su salud durante la pandemia que ha asolado al país y al mundo entero en los últimos meses, para indicar que "siempre tiene que existir en los tiempos del cólera. Igual que el amor en tiempos del cólera, pues el humor en los tiempos de pandemia".

No obstante, se ha mostrado en contra de que se diga que los cómicos hacen falta porque liberan la presión de la sociedad en tiempos difíciles porque hacen olvidar. "No debemos hacer olvidar, no le vamos a hacer el trabajo sucio a la tragedia, no. Nosotros lo que hacemos es señalar y hacer que eso pase mejor".

Con todo, ha defendido el hacer humor y chistes de la propia pandemia pese a que haya gente ofendida como "en todas las partes". "El humor negro trabaja mucho en esa zona del dolor para mitigarlo", ha señalado, para agregar que a veces se exagera tanto en el sentido trágico que lo que hay es parodia.

"Es como 'Titanic', que hemos visto tantas veces ahogarse al muchacho que ya nos reímos de ello. La primera vez que lo ves dices '¡Se ha muerto Jack!' y sufres mucho porque en el fondo era buen chico. Pero la gente ya bromea con eso", ha argumentado.

Es por ello por lo que afirma que se "usa" la tragedia y lo que ocurre para hacer chistes, echando mano de lo que ha observado y ha trabajado, porque hablar de ello sirve para liberarse y no se puede ignorar. "Se ha usado mucho porque es que estaba ahí".

SECTOR EN CRISIS

Sobre cómo ha afectado al sector de la comedia la pandemia desde el punto de vista económico, Jiménez ha reconocido que, personalmente, hubo un par de meses en los que las personas que le contrataban no le podían pagar y que fue tirando de "ahorrillos".

En general, reconoce que el sector "ha sido golpeado completamente" por la pandemia y que ha habido una cura de humildad para "los estrellones", entre los que se incluye, porque se ha puesto de manifiesto que detrás de cada actuación, detrás de la cultura, hay mucha gente.

Es por ello por lo que ha admitido que el "azote" para la cultura no ha sido solo para los que ganan más sino para todo un sector "muy grande" como los acomodadores, los técnicos o los maquilladores. "Todo este tipo de gente que parecen los invisibles y resulta que es una estructura muy grande que sujeta todo".

EL MÉTODO

El cómico ha puesto en marcha 'El Método', un curso de comedia online que es una continuación de lo que siempre ha hecho: dar clases presenciales. "No se me ha ocurrido ahora, sino que es un paso que vas dando y hemos visto que también telemáticamente la gente ha empezado a demandarlo".

Según explica, trata, mediante diferentes elementos y colaboradores, de establecer un método o una idea para explicar a los interesados cómo se puede hacer comedia y cómo se puede hacer un monólogo. "Yo creo unos mimbres que se pueden enseñar para que hagan sus textos".

El curso va dirigido a todo tipo de personas a las que les interese la comedia y quieran utilizarla como forma de vida, con el fin de enseñarles a hacer un humor que no sea copiado, evitar los "cuñadismos" y a evitar soltar siempre el mismo refrán, el mismo chiste o la misma rima.

"Va dirigida a personas que sean profesionales que ya están haciendo monólogos pero quieran adquirir experiencia, para los actores que quieren hacer la transición hacia el género o profesores, comunicadores, educadores y gente de todo tipo que realmente lo use".

ESTRUCTURA DEL CURSO

La inscripción se puede hacer a través de la página web: