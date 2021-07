Galicia alerta del "incremento importante" de la incidencia entre los jóvenes y el martes "revisará" sus medidas

Así lo ha aseverado en una rueda de prensa ofrecida este sábado desde la sede de la Consellería en Santiago, en la que ha vinculado la subida de los contagios y de los casos activos en los últimos días al 'macrobrote' con origen en los viajes de fin de curso a Mallorca, que deja ya 183 positivos y más de 400 contactos estrechos cuarentenados en Galicia.

En concreto, las incidencias acumuladas por 100.000 habitantes a 14 días se elevan especialmente en las franjas de edad más bajas, con un valor de 219,9 entre personas de 12 a 19 años; de 188,3 de 20 a 29 años; y de 106,06 positivos por 100.000 habitantes entre 30 a 39 años. Mientras tanto, entre los 40 y los 49 años la tasa ya baja a 73,1 y de 50 a 59 años está en 31,78.

En este contexto, García Comesaña se ha dirigido a la juventud, tras pedirles "disculpas por no poder vacunarlos" al no disponer de dosis suficientes, para solicitarles "un esfuerzo más" por cumplir las medidas ya establecidas para contener el coronavirus, como mantener la distancia, usar mascarilla, lavarse frecuentemente las manos y evitar las aglomeraciones. No en vano, ha recordado que los botellones están "prohibidos".

SEGUIMIENTO POR AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, ha aprovechado la comparecencia para desgranar aquellos territorios que se encuentran "en seguimiento epidemiológico" porque tienen las incidencias más altas de la Comunidad gallega.

En este sentido, ha mencionado "toda la comarca de Pontevedra", donde la ciudad del Lérez tiene una incidencia acumulada de 86 positivos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y la ciudad de Ourense, con una tasa de 84 contagios por 100.000 habitantes a 14 días.

El Sergas también ha ampliado a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) este seguimiento especial, ya que su incidencia se ha disparado a 133 después de que en los últimos días detectase 50 casos. Junto a esto, la directora xeral de Saúde Pública ha recordado la sitación de Carnota (A Coruña) y Sarria (Lugo), los únicos municipios en nivel alto de restricciones, lo que obliga a su vigilancia.

En cualquier caso, Durán Parrondo ha insistido en que el comité clínico evaluará no solamente este dato, sino un total de 14 variables, para establecer las medidas que corresponda.

UNA SITUACIÓN "DIFERENTE"

En la misma línea, el conselleiro ha apelado a "esperar a que se celebre" esa reunión, porque si bien la situación epidemiológica "empeora" con respecto a hace semanas, es "diferente" en función de la edad debido al avance de la vacunación.

Además, la presión hospitalaria es "buena", tal y como la ha definido García Comesaña, por lo que considera que lo que hay que hacer es "adaptar" las restricciones a esta realidad.

"Todas las medidas que fuimos tomando en el comité clínico desde el principio tenían el fin último de preservar la capacidad asistencial de nuestros hospitales", ha agregado.