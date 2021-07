Carmen Borrego se sincera en 'Viernes Deluxe': "Tengo menos de 10.000 euros en el banco"

Las continuas exclusivas que ha concedido Carmen Borrego fueron justificadas siempre por ella misma por una necesidad económica que ha sido confirmada en Viernes Deluxe.

"Tengo menos de 10.000 euros en el banco. Yo vivo al día", ha confesado la hija pequeña de María Teresa Campos. Aunque no ha querido adentrarse en más detalles sobre su economía, ha querido dejar claro que tiene "para vivir, para comer, para pagar mi casa".

La colaboradora no habría invertido en grandes posesiones en otras etapas más prósperas, por lo que en estos momentos continúa viviendo de alquiler.

Sin embargo, sus supuestos problemas económicos no han derivado en que acepte un puesto de trabajo en Sálvame, ya que asegura que no está "preparada". "Es cierto que se habló de dinero y de condiciones para ser defensora de la audiencia", afirmó.

La hermana de Terelu ha protagonizado enfrentamientos públicos con su sobrina Alejandra Rubio en el plató de Viva la vida que han hecho saltar todas las alarmas por las suposiciones de que entre ellas existe una mala relación.

Sin embargo, ella ha querido desmentir que estas discusiones puntuales se hayan prolongado en el tiempo, afectando al resto de su familia. "Ahora he retomado la relación con Alejandra como la he tenido siempre. Es cierto que en un momento dado la relación se enfrió. A mí me gustaría que Alejandra siga siendo como es y que se sienta libre para decir lo que piense", ha manifestado.

"Me ha pasado factura trabajar al lado de mi familia. Muchas veces yo he podido meter la pata", ha declarado. "No siento envidia por ninguna de ellas. Aunque sé cuál es el sitio de mi madre y el de mi hermana".