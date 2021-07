Cs exige una auditoría que certifique si los patinetes de alquiler "cumplen la potencia recogida en ordenanza"

En un comunicado, Pimentel ha lamentado que, "una vez más, vuelven a surgir dudas sobre la correcta ejecución de otra licitación de este Ayuntamiento", lo que "evidencia la incapacidad de este equipo de gobierno para gestionar el día a día de nuestra ciudad". "Si no teníamos bastante con la chapuza del contrato de instalación de los toldos en las calles del Casco Antiguo, ahora nos encontramos con que el desarrollo del proyecto piloto de los patinetes eléctricos también genera dudas", ha señalado.

Pimentel ha calificado como "demasiada coincidencia" que, según la versión oficial dada por el Ayuntamiento, "dos empresas internacionales, que operan desde hace años en varios países de todo el mundo, hayan cometido exactamente el mismo error en el etiquetado de los patinetes" y que, a raíz de la denuncia que realizaron desde la Asociación para la Movilidad Personal Ecológica de Sevilla (Ampes), "de un día para otro se hayan eliminado de golpe todas las etiquetas y no quede ni rastro de ellas en los vehículos".

En este sentido, ha añadido que "es evidente que algo extraño ha ocurrido" y que "para que no queden dudas de la legalidad de estos patinetes es necesario que una auditoría externa aclare si cumple o no con la ordenanza". "Pero es más, ¿de verdad que no hay nadie en este Ayuntamiento que haya sido capaz de comprobar si las características técnicas se ajustaban a la ordenanza antes de poner en marcha el servicio?", ha preguntado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que "lo primero que tiene que hacer este gobierno es garantizar con urgencia que se está cumpliendo la ordenanza actual". Sin embargo, "esta situación debe ir más allá y generar un debate a mayor escala", según afirma, ya que "no sólo se trata de cumplir la norma actual sino de reconocer de una vez por todas que esta ordenanza nació ya obsoleta y que, por tanto, cuanto antes se asuma esta realidad y nos adaptemos a la normativa dictada por la de la Dirección General de Tráfico, que avala la conveniencia de una potencia superior a los 250W, mucho mejor será para el futuro de nuestra ciudad". Así, ha advertido de que "este gobierno municipal podrá seguir votando en contra de esta revisión de la ordenanza todas las veces que quiera pero al final, como ya ocurrió con el peso permitido, acabará dando la razón a Ciudadanos".

El portavoz de la formación naranja ha asegurado que "toda esta situación está ocurriendo porque el proyecto piloto parte de unas bases que eran bastante confusas" y en las que "el Ayuntamiento no especificaba claramente la potencia permitida para estos vehículos de movilidad personal", un hecho del que "ya advirtió Ampes en el mes de junio del pasado año". Es más, incide en que "el propio gobierno municipal reconoció en un escrito que estas bases contaban con una errata en este sentido y a pesar de que podían haber modificado esa errata cuando todavía no se había adjudicado el procedimiento, decidieron seguir adelante con unas bases que a todas luces eran totalmente confusas". Por ello, "no hay que atar demasiados cabos para saber que de aquellos barros vienen ahora estos lodos y que lo que mal empieza, mal acaba", ha dicho.

"En Cs lo que no queremos son más chapuzas en la gestión de la ciudad, porque los sevillanos ya han tenido que aguantar bastantes, y mucho menos que se generen dudas sobre la legalidad de un servicio que la ciudad necesita y para el que hemos pedido en numerosas ocasiones una regulación con sentido común y acordada con los usuarios y empresas del sector", agrega. En este sentido, ha advertido de que "aquí lo que hace falta es un ejercicio de transparencia absoluta y, sobre todo, dar certeza y seguridad jurídica a unas empresas que han elegido Sevilla para invertir y para crear puestos de trabajo en una época en la que es más necesario que nunca".