Tots els municipis de menys de 300 habitants podran optar al fons contra la despoblació

Aquest fons, que ja porta tres anys en marxa, pretén garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. En funció de la disponibilitat pressupostària, la resolució anual establirà l'import mínim i el màxim a percebre per municipi.

En concret, el mínim no podrà ser inferior a 5.000 euros i el màxim no podrà superar-lo en 12 voltes el mínim fixat en la resolució anual, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra.

La resta de municipis hauran de complir cinc dels sis requisits per a ser beneficiaris: un nombre d'habitants inferior o igual a 20 per quilòmetre quadrat; una taxa de creixement de la població en els últims 20 anys menor o igual al 0%; saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) menor o igual al -10% en els 20 últims anys; índex d'envelliment (població major de 64 sobre la menor de 16) major o igual al 250%; índex de dependència (quocient entre la suma dels menors de 16 i els majors de 64 i la població de 16 a 64 multipliqueu per 100) major o igual al 60%; taxa migratòria (saldo dels deu últims anys sobre la població total) menor o igual al 0%).

Tots aquests paràmetres es calcularan sobre la base de l'últim padró municipal vigent. També podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els pobles que, encara que no complisquen aquests requisits, pertanguen a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.