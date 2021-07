Lara Sajén recuerda su transición en 'Supervivientes' y por qué eligió ese nuevo nombre: "Me encanta ser mujer"

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes. En ella, se proyectó un emotivo vídeo en el que la diseñadora Lara Sajén recordó su proceso de transición, aunque, tal y como ella dijo, siempre había sido una mujer.

Según explicó, fue contratada por un empresario y comenzó a trabajar "como travesti", haciendo shows en locales de ocio. "Me subí a los tacones y no me bajé nunca", dijo con una sonrisa.

En ese ambiente, empezó a tratar con más personas transexuales que le contaron sus experiencias y cómo habían comenzado a hormonarse y, posteriormente, a operarse los genitales. Finalmente, Sajén recurrió a un médico privado para el proceso, y contó que el postoperatorio no fue lo más impactante, sino cuando pasó un tiempo y empezó a "explorarse" a sí misma.

"¿Por qué no lo habré hecho antes?", se preguntó por aquel entonces. La artista destacó también lo feliz que se sintió la primera vez que quedó con un hombre para tomar un café a plena luz del día, algo nuevo para ella: "Dejé de sentirme un bicho raro".

La parte más emotiva llegó cuando la exconcursante de Maestros de la costura recordó el momento en el que le comunicó a su madre que era una mujer y que ya había elegido su nuevo nombre. "Mi mamá me colgó el teléfono y me mandó un sms en el que ponía 'Hola, Lara. Te amo con todo mi corazón'".

"Me encanta ser mujer", añadió. Sajén también contó que, antes de esto, hacía que la gente se dirigiera a ella como Andy, pues era un nombre unisex. Después, eligió Lara porque quería un apelativo cuya sencillez contrastara con su personalidad, expansiva y extravagante. Además, le sonó especialmente bien cuando lo utilizó en un restaurante para que se dirigieran a ella.

"Cuando escribo mi nombre, me emociono. Lo elegí yo, lleva mi historia. Solo tiene cuatro letras, pero tiene una fuerza increíble. Estoy muy orgullosa de ser quien soy, y quiero apuntar que la familia me puso muy facil, sé que para muchos las cosas son más difíciles", concluyó, ya en plató.