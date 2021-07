Yoli, de 'GH 15', reacciona a los montajes que hacen de ella en redes: "Más amor y menos odio"

Yoli Claramonte es una de las influencers que más reacciones genera en redes, y es que la exconcursante de GH 15 tiene a mucha gente comentando y compartiendo su modo de vida y sus múltiples anécdotas. Pero, entre todos esos seguidores, también hay gente que ve comedia en todo eso.

Ya sea por lo mediatizada que tiene su vida, por las caras de seriedad de su novio, o su largo embarazo de su segunda hija, Jimena, hay muchos instagrammers como LalaChus, TonyStory o Alexsinos que tienden a utilizar sus publicaciones para hacer humor simplemente cambiando la música de fondo o enfocando a otro punto del plano.

Sin embargo, hay otros que en ocasiones pueden llegar a pasarse editando una foto, y esa imagen termina haciéndose viral y, quizá, provocándole alguna crítica a Yoli.

"Hace muchos años que quería aprender este deporte, ya que tengo una amiga africana que vino así a España", escribió alguien en un story que ella subió haciendo paddle surf. Tal fue el revuelo en Twitter que ella misma se pronunció para desmentirlo.

Me parece fatal que hagáis historias falsas de Instagram de LoveYoli cuando ella ha subido historias y vídeos muchísimo peores que esta. https://t.co/xTyOdobP2o — The Rubiew (@freetherubiew) July 1, 2021

"Hay una imagen mía en Twitter que está circulando de un texto que yo no he puesto", comentó en una historia. "Así que, por favor, dejad de creer ese tipo de cosas porque en realidad no merece la pena prestarle atención a esa gente que tiene mucho tiempo libre". "Más amor y menos odio en redes, por favor", escribió también.