Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra dos morts i 1.410 casos, nou màxim consecutiu des de febrer

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha mostrat la seua preocupació per "la rapidesa amb la qual s'estan estenent els contagis, sobretot entre la població més jove". Per açò, ha insistit en "la importància de seguir prenent les màximes precaucions i actuar amb la major responsabilitat". "Només amb l'esforç de tota la ciutadania, com hem fet fins ara, podrem controlar la pandèmia", ha recalcat.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 403.924 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, 129 a Castelló (41.687 en total); 150 a Alacant (149.931 en total); i 1.131 a València (212.305 en total); mentre que el total de casos no assignats es manté en 1.

D'altra banda, s'ha registrat 2 defuncions amb data de defunció al gener i abril de 2021, respectivament, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.455: 807 en la província de Castelló, 2.848 en la d'Alacant i 3.800 en la de València.

Així mateix, la pressió hospitalària també va en augment. Els hospitals valencians tenen, actualment, 151 persones ingressades, 24 llits més que ahir, però les UCI es mantenen en 17: 14 en la província de Castelló, 2 pacient en UCI; 25 en la província d'Alacant, 6 d'ells en l'UCI; i 112 en la província de València, 9 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 245 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 401.896 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.086 a Castelló, 2 149.846 a Alacant i 209.907 a València. El total d'altes no assignades descendeix a 57.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 6.040 casos actius, la qual cosa suposa un 1,45% del total de positius. Dels brots registrats, tots tenen menys de 10 casos associats.