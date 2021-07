El Centre d'Idiomes de la UV ensenyarà castellà i valencià a migrants

El Centre d'Idiomes de la Universitat de València ensenyarà castellà i valencià a persones migrants i refugiades gràcies a un acord subscrit amb el Consell, segons han informat fonts de la institució acadèmica.

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'Estratègia de Responsabilitat Social Corporativa que impulsa la Universitat de València (UV), en confluència amb l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026 de la Generalitat Valenciana (GVA), el Centre d'Idiomes de la UV i la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat de la GVA.

Aquest Acord, subscrit entre el secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Blanco, i el director del Centre d'Idiomes, Josep Villar, permetrà oferir durant aquest estiu a mig centenar d'immigrants tres cursos d'aprenentatge d'espanyol i un curs de valencià, tots ells del nivell A1-A2 que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Els cursos tindran una durada de 60 hores i seran impartits en el Centre d'Idiomes, situat en el carrer Serpis, nº 25 de València.

La Generalitat ha difós aquesta oferta entre les entitats socials que gestionen a la Comunitat Valenciana projectes d'acolliment de persones migrants o refugiades, i que estan subvencionades per l'administració autonòmica o per altres administracions públiques. Poden sol·licitar la seua inscripció aquelles persones que residisquen actualment en alguna dels habitatges d'acolliment finançades amb recursos públics.

L'admissió és a càrrec del Centre d'Idiomes i es realitza per rigorós ordre de registre d'entrada de les sol·licituds, establint contingents màxims del 20% per entitat. L'alumnat s'ha de comprometre a assistir, com a mínim, al 90% de les classes per a obtindre el corresponent certificat d'aprofitament del curs. Fins al moment són prop de 40 els estudiants inscrits en aquests cursos per al pròxim mes de juliol.

Una vegada finalitzada aquesta primera experiència docent en l'aprenentatge de les nostres dues llengües oficials dirigida específicament a persones migrants o refugiades, la Universitat i la Generalitat avaluaran conjuntament els resultats amb l'objectiu de mantindre i fins i tot ampliar aquest acord de col·laboració, si fóra necessari, a mitjà i llarg termini.