Cvirus.- Puig defèn que l'operatiu per a l'arribada del ferri amb estudiants està "absolutament coordinat"

Així ho ha explicat el president a Quart de Poblet, on ha visitat la base de l'ONU al costat de la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, i el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres.

En aquest sentit, ha indicat que hi haurà una sèrie d'autobusos provinents de les comunitats autònomes de les quals són originaris aquests joves. En la seua majoria són andalusos, d'on hi haurà cinc autobusos, i també madrilenys i gallecs.

Puig ha destacat que pujaran a aquests autobusos de manera organitzada, i que es durà a terme amb una logística "senzilla i de màxima seguretat". "També hi ha, per si fera falta, ambulàncies medicalitzades, però en aquest moment no pareix que vaja a haver-hi cap tipus de problema, perquè les persones que van en eixe vaixell estan en un estat salut raonable".

Respecte a la sentència que ha alçat l'aïllament preventiu a Balears, Puig ha assenyalat que els actes "cal acatar-los" i encara que no creu que siga beneficiós, ha demanat no "generar més soroll sobre açò".

Per a Puig, "sí que és necessari és mantindre la prudència i la cautela, perquè estem en pandèmia". "És veritat que estem molt millor, que no es trasllada a l'àmbit hospitalari amb la virulència que es traslladava en altres onades, però efectivament estem en pandèmia i no podem prescindir de la mascareta en espais en els quals no hi haja suficient distància".

"Els joves han fet un gran esforç en aquest temps, però hem d'apel·lar a la bona voluntat de tots per a divertir-se, però amb la les condiciones que tenim de moment, que no són de normalitat", ha agregat.

COORDINACIÓ

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat que "evidentment hi ha una coordinació amb totes les comunitats autònomes" atés que "arriba al port de València i després han de seguir la seua destinació cap a les comunitats cap a on resideixen".