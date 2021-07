La Comunitat, quarta autonomia en delictes d'odi a Espanya amb 66 incidents registrats en 2020

Així es desprèn de l'Informe Raxen 2020 Comunitat Valenciana facilitat per Moviment contra la Intolerància i consultat per Europa Press.

Des de l'entitat, després d'analitzar les noves dades, han alertat que lluny de despareixer les situacions d'intolerància per altres preocupacions de major escala com la crisi del Covid o la crisi econòmica, hi ha una elevada incidència de xenofòbia, odi ideològic i homofòbia.

Així, la Comunitat ocupa en 2020 el quart lloc en el nombre de delictes d'odi registrats, tan sols per darrere de Catalunya, Comunitat de Madrid i Andalusia.

Qualitativament i per quantitat destaquen especialment 17 fets i incidents per motius ideològics promoguts per grups ultres i extremistes, 12 per racisme i xenofòbia, 12 per orientació sexual i set per infraccions en el futbol. Cal afegir uns altres en menor nombre com a discriminació lingüística, antisemitisme o disfobia.

Conscients que només es denuncia entre un 10-15% dels fets, especialment, per exemple, en el cas de persones immigrants sense papers o persones en situació de risc d'exclusió o sense sostre i sense recursos possibles per a açò, des de Movimiento contra la Intolerancia estimen més de 600 incidents i delictes d'odi a la Comunitat durant 2020.

Des de Movimiento contra la Intolerancia han recordat que segueixen sense arribar a nivell estatal la Llei d'Igualtat de Tracte, la Llei contra els Delictes d'Odi i el Pla d'Acció contra el Racisme i la Intolerància, "tan essencials per a protegir a les víctimes" i, per tant, han demanat a les institucions que siguen més proactives i aposten per la prevenció i atenció a les víctimes, conforme prescriuen les institucions europees.

En aquesta línia, ha alertat que persisteixen socialment les actituds de xenofòbia i altres manifestacions d'intolerància enfront d'immigrants, gitanos, musulmans i altres ciutadans per motius de diversitat religiosa i social, especialment creix l'agitació islamòfoba.

També segueixen produint-se agressions i fets violents per individus racistes o grups neonazis contra immigrants, musulmans, antifeixistes, homosexuals i altres ciutadans assenyalats per la seua diversitat, així com als seus béns o espais religiosos.

Al costat d'açò, es generen campanyes xenòfobes a les ciutats que usen "la fam i els aliments" excloent immigrants, a més d'agitar contra els musulmans i la convivència democràtica; i han assenyalat que els fons ultres dels camps de futbol continuen sent un viver de grups racistes, islamòfobas i neonazis.

Movimiento contra la Intolerancia ha advertit, a més, de la presència del discurs d'odi en Internet i xarxes socials, així com activitats en espais públics des d'on s'encoratja el racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, antigitanisme, homofòbia i altres intoleràncies.

L'INFORME

L'Informe Raxen Comunitat Valenciana és elaborat anualment des de 2016 amb l'objecte de monitoritzar incidents o fets relatius al racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, antigitanisme, homofòbia i altres formes d'intolerància, discriminació i violència, "oferint una aportació de dades imprescindible per a proposar polítiques de prevenció criminal i de suport a les víctimes", han destacat des de l'entitat.

El mateix és realitzat amb el suport de la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat-Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i, al seu torn, en eixe mateix any, de l'àrea de Diversitat de la Diputació Provincial de València.