PSOE recuerda al PP que votó a favor del Estatuto de Personal del Parlamento en la Junta de Portavoces

En este sentido, dicha acta de la Junta de portavoces recoge textualmente lo siguiente en relación con la tramitación de audiencia del anteproyecto del Estatuto de Personal: "Por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, señor Garrido Martínez, expone que estarán a favor de la propuesta en cualquier caso".

"Una disparidad de criterios que pone en evidencia el verdadero interés del PP, que no es otro que utilizarlo como arma arrojadiza". Tal y como queda manifiesto en el acta de la Junta, no es cierto que el PP esté en desacuerdo con el texto, sino que prefiere utilizar la polémica generada en un ejercicio de oportunismo político desafortunado, obviando que los verdaderos damnificados no son los miembros del Grupo Socialista, sino los trabajadores de la Cámara afectados.

Por otro lado, el Grupo Popular "está desautorizando sistemáticamente la labor de los servicios jurídicos de la Cámara al asegurar que no existe soporte legal al respecto". Por el contrario, el Letrado Mayor del Parlamento realizó el correspondiente informe jurídico favorable que la Cámara tomó en consideración para su tramitación. "Desconocemos si el PP considera que los servicios jurídicos de la Cámara son o no competentes al respecto si cada vez que el Parlamento adopta una decisión tiene que pedir un informe externo".

No obstante, en la misma acta de la Junta de portavoces queda aclarada esta disyuntiva: "La señora Martínez Arregui formula una pregunta relativa a si se puede solicitar informe al Consejo Consultivo. Por el letrado mayor, señor Apellániz Barrio, se señala que no procede la solicitud del citado informe dado el carácter de norma negociada".

El GPS recuerda la autonomía del Parlamento en la regulación de su régimen de organización interno así como la distinta naturaleza del Estatuto del Empleado del Parlamento con respecto al del resto de la Función Pública. Por ello, considera que "la actitud más sensata y responsable es esperar a la resolución solicitada al Tribunal Constitucional antes de emitir juicios de valor interesados y oportunistas, máxime cuando por el momento, al único que ha corregido el Tribunal Constitucional es al PP y a sus amnistías fiscales".