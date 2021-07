Un total de 360 agentes extra vigilan desde la pasada noche las inmediaciones de Chueca para controlar las aglomeraciones durante las fiestas del Orgullo que finalizan este domingo. "Es decir, un total de 1.440 a lo largo de todos los días que dura el dispositivo", ha explicado la portavoz de Seguridad y Emergencias. Esto supone un refuerzo de 160 agentes al operativo habitual de 200 policías que controlan los botellones durante los fines de semana.

Este dispositivo centrará sus actuaciones en el distrito Centro, más concretamente en la plaza de Chueca y Pablo Zerolo. Ahí no habrá vallas ni pivotes de sefuridad. Según ha indicado Inmaculada Sanz actuarán de forma manual. "Cuando vean que no sea conveniente que haya mas gente en el espacio, el dispositivo procurará que no entren más y si hay que disolverlos, lo hará".

Los objetivos de estos tres centenares de profesionales son "incrementar la seguridad ciudadana, para evitar hurtos y robos así como reforzar la vigilancia sobre los botellones, controlar la práctica de locales y restauración y el cumplimiento de las normas sanitarias.

En relación al uso de la mascarilla, la delegada ha insistido en que “la normativa solo exime de su uso en el exterior y con distancia de seguridad”. Y recuerda: "Lo que vamos a vigilar es que si se producen aglomeraciones se producirán sanciones”.

Los 360 agentes se apoyarán en la sección de drones y contarán con el apoyo de la Policía nacional. Delegación del gobierno enviará agentes a controlar las aglomeraciones durante la marcha reivindicativa del sábado que arranca a las 20.00 horas y prevé acabar a las 23.00 horas.