Seis planes para este fin de semana en Madrid: de 'Los Mariachis' a un paseo por el cómic en Recoletos

Planes por Madrid 20minutos

Este fin de semana arranca con una obra de teatro que retrata una España desolada; continúa con el regreso de un veterano del rock; introduce a los más pequeños en el mundo de las ilusiones y nos ofrece varias sinfonías clásicas. Seguiremos la vida y obra de una artista rompedora y observaremos el Arte desde la perspectiva del cómic.

Teatro. 'Los Mariachis'

Israel Elejalde en 'Los Mariachis' Flora González Villanueva

Tres hermanos malviven en una casa destartalada a las afueras de un pueblo que podría ser cualquier pueblo de la España desierta. Es el lugar indeterminado en que transcurre buena parte de la obra Los Mariachis, de Pablo Remón, una 'Tragicomedia de la meseta castellana, con políticos corruptos, cabezudos y fanfarrias'. El título de la obra alude al grupo de personas organizado para servir de tapadera de un fraude. Unos comparsas. Remón emplea recursos cinematográficos con agilidad en la ordenación de las escenas, saltando al pasado reciente para mostrar el desencadenante de lo que sucede en tiempo presente. La obra se asienta en las soberbias interpretaciones de los cuatro actores, que sacan todo el partido al texto dramático y aportan credibilidad, humor y oficio. Luis Bermejo, Francisco Reyes, Israel Elejalde y Emilio Tomé (de izquierda a derecha, en la primera foto) componen el retrato de una generación que se crio en un ambiente rural y quedó varada sin esperanza de prosperar, de abandonar un pueblo de mala muerte, enfangada entre el hastío y la farlopa. Atrapados por una rutina en la que se mantienen tradiciones populares como la pugna por sacar en procesión a San Pascual Baylón o acordar quién saldrá de cabezudo en las fiestas. Todos los personajes pertenecen a la misma peña, ‘Los mariachis’ y eso une mucho. El único personaje que pareció librarse de ese ambiente endémico y salir adelante en la gran ciudad, acaba enredado en una trama de corrupción que hace saltar todo por los aires y le aboca a emprender el camino de regreso al origen, a ese refugio detestable en que el tiempo parece congelado.

Hasta el 11 de julio / Teatro de La Abadía / 20 euros

Música en directo. Miguel Ríos y The Black Betty Trio

Miguel Ríos Javier Salas

Es uno de nuestros rockeros más veteranos y regresa a la capital acompañado por The Black Betty Trio, para demostrar que nunca se rinde y le queda cuerda para rato. Miguel Ríos nos trae su espectáculo Un largo tiempo, tras visitar Marbella y Valencia en una gira que pretende ser muy especial, con más de 30 paradas en las que llevará su show por todo el país con canciones de su último álbum, versiones para la ocasión y sus grandes éxitos. Un directo esencial que seguro estará bien cuidado y en el que se colaran influencias del folk, como las que Miguel Ríos ha introducido en su reciente tema La Estirpe de Caín. La carretera le llevará a lo largo del año a Barcelona, Alicante, Murcia, Tarragona, etc. hasta finalizar en su tierra natal, Granada, allá por diciembre. Eso si no se anima y continúa sin parar en 2022, que los viejos rockeros consumen diesel del bueno, si se me permite la emisión. El propio cantante describe su retorno en una de sus letras: Hace diez años baje de la noria / Pero este oficio escribe mi historia / Ahora me he vuelto a enganchar / Probé el veneno y no me quiero curar / Así que, aquí está Ríos, again / Aquí, diez tacos después.

4 de julio / Real Jardín Botánico Alfonso XIII / 45 euros

Infantil. Museum of illusions

Ilusión óptica en Museum of Illusions Adolfo Ortega

Este Museo de las ilusiones juega con nuestros sentidos hasta hacer dudar de ellos y creernos inmersos en un mundo imaginario y fascinante. Ofrece una experiencia visual, sensorial y también educativa que dejará intrigado a todo aquel que lo visite mediante una serie de efectos visuales. El objetivo que busca este museo permanente es jugar con nuestros sentidos, divertirse aun sabiendo que se nos está engañando y dejarse llevar por unas sensaciones que regresarán a la contundente realidad al abandonar el museo. Hay varias atracciones en diferentes salas, pero una de las más curiosas es el llamado Cuarto de Ames, donde se juega con las dimensiones deformadas de la estancia y el punto de vista, para generar la percepción óptica de que uno de los niños es un gigante y el resto unos pigmeos (como puede verse en la foto). No obstante, mis informadores infantiles me aseguran que lo mejor es el Túnel del Vórtice, en que un juego de luces ofrece la sensación de estar dentro de un cilindro giratorio donde parece perderse el equilibrio. Para los niños, la hora que dura la visita se hace muy corta, así que hagámosles el regalo de ese instante fugaz de ilusión.

Permanente / Museum of Illusions / desde 12 euros (niños gratis el 2 de julio)

Clásica. 'Sinfonías soñadas'

'Le fandango' (1812) Europeana (Public Domain)

La semana pasada incluía en estos hilvanes del Madrid cultural un quinteto de Boccherini que finaliza con un aire de fandango para guitarra y cuerdas (lo bordaron Álex Garrobé y el cuarteto Casals en el Auditorio Nacional). Pues bien, este fin de semana insisto en este antiguo baile español, ya que la Orquesta Sinfónica de RTVE va a interpretar un precioso programa que contiene una sinfonía denominada Fandango, de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach (Carl Philipp Emanuel). Bajo el sugerente título de Sinfonías soñadas, la tarde musical tendrá la particularidad de habilitar el estreno en Madrid de la Tercera sinfonía de Manuel del Pópulo García, nuestro músico del siglo XIX más internacional, sólo comparable al violinista Pablo Sarasate. Manuel García (abreviando) fue tenor, compositor, maestro y empresario, a lo largo de una vida apasionante y muy viajada, que le condujo a embarcarse en la representación de alguna de sus óperas nada menos que en Nueva York. El programa incluye también una Sinfonía concertante para violín y violonchelo de otro de los numerosos retoños de papá Bach, Johann Christian, que contará con el concertino de la propia orquesta como violín solista, Miguel Borrego, y el violonchelo solista de la misma agrupación, Javier Albarés. Como postre de mucha enjundia para este menú temático, nada menos que la Sinfonía Oxford de Joseph Haydn, maestro indiscutible de esta forma clásica. Un auténtico festín musical dirigido desde el podio por Javier Ulises Illán, ahora que los conciertos de clásica van ya desapareciendo de la agenda madrileña conforme entran los calores estivales.

2 de julio / Teatro Monumental / desde 20 euros

Arte. Ida Appelbroog

Exposición de Ida Appelbroog en el Museo Reina Sofía Adolfo Ortega

Es la muestra más completa de la artista neoyorkina Ida Appelbroog realizada hasta el momento en todo el mundo y la tenemos en Madrid desde finales de junio. Una selección de obras tan imbricada en su vida más íntima que comienza con un extenso catálogo de dibujos realizado en St. Mercy Hospital de San Diego, donde estuvo convaleciente en 1969 por una crisis nerviosa tras una depresión. En los años setenta se interesó en el mundo del teatro y diseñó escenas pintadas sobre un soporte parecido al pergamino, de manera muy esquemática y con líneas claras. En una sala pintada de verde se expone Variations on the Emetic Fields [1990], donde vemos un conjunto de lienzos de diferente tamaño, particularizando gestos cotidianos que configuran su entorno más cercano, aportando una visión poliédrica de la sociedad y la familia. En ese mismo espacio con fondo verde se despliega una denuncia de las pruebas médicas realizadas sobre chimpancés (en la foto), cobayas en la investigación de la vacuna contra el virus VIH, en la cuidada instalación Everything is Fine [1990-1993]. En sus trabajos más actuales, fechados en 2019, los animales están presentes en una serie bellísima e impactante dedicada a los pájaros, pinturas a tinta Ultrachrome sobre un papel transparente donde el colorido vivo de los plumajes contrasta con la muerte que se percibe en los animales, lo cual siempre resulta perturbador. En definitiva, una retrospectiva extensa y bien estructurada que recorre sus diferentes etapas creativas.

Hasta el 27 de septiembre / Museo Reina Sofía / 10 euros

Arte. '¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic'

Exposición '¿Pintas o dibujas?' en el paseo de Recoletos Fernando Tribiño

Comienzan los Veranos de la Villa 2021 y el paseo de Recoletos acoge una exposición al aire libre organizada por Acción Cultural Española y comisariada por Jorge Díez, que nos aproxima al arte del cómic de la mano de once autores españoles: Ana Galvañ, Antonio Altarriba/Keko, Fermín Solís, Laura Pérez Vernetti, María Hesse, Mauro Entrialgo, Max, Pablo Auladell y Santiago García/Javier Olivares. En los funcionales pero atractivos expositores que vemos en la foto, se ofrece una selección de viñetas y fragmentos de álbumes e historietas, centrados fundamentalmente en el arte y los artistas. Se expone buena parte del álbum de Fermín Solís, Buñuel en el laberinto de las tortugas (2008), donde seguimos la trayectoria vital y artística del cineasta, desde el París de los años veinte hasta el desolador rodaje de Las Hurdes. Como contraste, podemos encontrar el punto de vista de Mauro Entrialgo y sus historietas de Ángel Sefija, donde disecciona con divertido sarcasmo la creación artística, especialmente centrada en lo contemporáneo, con sus exposiciones, ferias, centros autonómicos y actividades paralelas (y lelos). La variada fauna que pulula alrededor de este mundillo es retratada sin piedad y con socarronería. Ana Galvañ aporta una mirada estética y de trazo elegante, en viñetas que parecen desplegarse en tres dimensiones. Antonio Altarriba apunta al clasicismo en la narración y una estética de cine negro. En realidad, la variedad de estilos reunida a través de la selección de artistas permite captar la riqueza de nuestro panorama reciente del cómic y la novela gráfica, mientras se da un paseo desde Cibeles al café Gijón a cualquier hora del día.