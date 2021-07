Este miércoles, Telecinco emitió Supervivientes: tierra de nadie. Al programa acudió como colaboradora Rocío Flores en una gala en la que las redes notaron la ausencia de Maestro Joao, avivando las sospechas sobre que tanto él como Belén Rodríguez han sido vetados por la hija de Rocío Carrasco.

El programa proyectó un vídeo en el que se podía ver a Melyssa Pinto especialmente afectada ante el hecho de que sus compañeros (Gianmarco Onestini, Tom Brusse y Olga Moreno) no incluyeran comida en el equipaje que le prepararon tanto a ella como a Alejandro Albalá al saber que vivirían a una isla distinta durante unos días.

Los colaboradores se encontraban hablando sobre la comida del reality cuando la joven dijo: "No entiendo que se molesten por la comida, porque en cada sitio al que vas tienes la que te pone la organización". Rápidamente, Carlos Sobera cortó a Flores, diciendo que el programa no les aportaba ningún alimento: "¿Que te pone la organización? No, la organización no les pone comida".

Entonces, ella se explicó y afirmó que se refería a las escasas raciones de arroz que se les da, a lo que Alexia Rivas añadió que, cada semana, esas porciones se iban reduciendo. En cambio, Carlos Alba apuntó lo siguiente: "No, la organización no hace nada. Cuando tú llegas a una isla, lo que haya es lo que hay". Sin embargo, las explicaciones no sirvieron para las redes, que rápidamente se cuestionaron si a Flores el programa podría haberle dado más comida que la estipulada.

Más tarde, el asunto volvió a salir por una pulla de Sobera, que comentó que la hijastra de Moreno había dado a entender que en Supervivientes había un "supermercado" a disposición de los participantes, algo que Flores se apresuró a negar una vez más. La joven participó en la edición de 2020, justo cuando comenzó la pandemia por la COVID-19.

Rotrece confesando que la organización da comida #TierraDeNadie12 — Manel Ferrer (@manelferrer) June 30, 2021

Rocío Flores diciendo que la organización les da la comida a los supervivientes y Sobera tapándole la boca ME AHOGOO #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/Ac1R3rL9P8 — Elegido (@Elegidx) June 30, 2021