Cvirus.- Els positius es disparen a 934 a la Comunitat Valenciana, la xifra més alta des de febrer

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que eixe repunt en la xifra de contagis, de moment, no s'està traduint en una major pressió hospitalària però sí "s'està seguint molt d'a prop".

En eixe sentit, ha advertit que la població "més vulnerable" són ara els grups d'edat més joves que estan pendents de rebre la vacuna contra la covid 19. "Estem accelerant molt el procés de vacunació d'aquest grup de la població, però aquest és un repte col·lectiu que hem d'afrontar amb prudència i responsabilitat. Només si tots remem en la mateixa direcció, aconseguirem arribar prompte a l'objectiu desitjat, que és la immunitat de grup", ha apuntat.

En eixe sentit,un total de 2.556.196 persones compta ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- hi ha 1.803.470 persones. Per províncies: 211.582 a Castelló, 664.893 a Alacant i 926.995 a València. Aquesta xifra de persones amb la pauta òptima d'immunització representa el 40,18% del total de la població diana.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 402.514 persones. Per províncies, 58 a Castelló (41.558 en total); 143 a Alacant (149.781 en total); i 733 a València (211.174 en total); i el total de casos no assignats es manté en 1.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.453: 807 en la província de Castelló, 2.846 en la d'Alacant i 3.800 en la de València.

Ademas, des de l'última actualització s'han registrat 209 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 401.651 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.059 a Castelló, 149.772 a Alacant i 209.755 a València. El total d'altes no assignades ascendeix a 65.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 127 persones ingressades: 14 en la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 19 en la província d'Alacant, 5 d'ells en l'UCI; i 94 en la província de València, 11 d'ells en UCI. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 4.877 casos actius, la qual cosa suposa un 1,18% del total de positius.