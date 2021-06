La Generalitat finança amb 100.000 euros actuacions per a la promoció dels objectius de desenvolupament sostenible

D'aquesta manera, la Generalitat finançarà amb 100.000 euros diverses actuacions, que podran consistir en activitats de sensibilització i comunicació, dirigides a incrementar la informació i el coneixement per part de la ciutadania ajuste als ODS, així com activitats de formació i capacitació del personal al servici de les entitats locals sol·licitants, amb la finalitat de facilitar la implementació de l'Agenda 2030 en els àmbits d'actuació municipal.

També seran susceptibles de subvenció les activitats de formació i capacitació d'altres agents multiplicadors (associacions, grups i col·lectius socials) que es dirigisquen a augmentar el coneixement i la participació de la ciutadania en l'assoliment dels ODS, així com activitats educatives que podran desenvolupar-se a l'àmbit dels centres educatius com en contextos d'educació no formal (ludotecas, activitats extraescolars, escoles d'adults, centres de joventut, etc), que contribuïsquen a conformar una ciutadania crítica i compromesa amb el desenvolupament sostenible.

Així mateix, se subvencionaran les actuacions dirigides a la creació de xarxes supramunicipals o d'aliances públic-privades que impliquen a agents diversos per a l'impuls compartit de l'Agenda 2030 en l'àmbit local, així com les actuacions que tinguen com a objectiu augmentar la participació ciutadana en l'elaboració i seguiment de polítiques públiques orientades a la implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en l'àmbit municipal.

Podran ser beneficiàries de les ajudes arreplegades en aquesta convocatòria, les entitats locals d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 28 de juliol i es tramitaran exclusivament de forma telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.