La empresa Nutrinsenct, dedicada alimentos para mascotas, se instala en Olite

Tras desarrollar durante más de cinco años un proyecto propio en cría y transformación de grillo, la empresa abre ahora su primera planta en España. Nutrinsect aplicará en Olite toda la investigación y conocimientos adquiridos en el sector de los insectos como fuente de alimentación animal.

Esto permitirá a Nutrinsect, junto a la planta ya operativa de más de 1.200 metros cuadrados que dispone en Italia, continuar su propio desarrollo e investigación, junto a empresas y universidades, para afianzar su posición en el sector de petfood.

"En Italia somos empresa líder en la producción de grillo como petfood (alimentos para mascotas) y ahora nos encontramos, en colaboración con la Federación Belga de Productores de Insectos, realizando los trámites oportunos ante la European Food Safety Authority, EFSA, (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) para la autorización del grillo como novel food (nuevos alimentos), previsto para primer trimestre del 2022, lo que nos permitirá también posicionarnos en el sector de alimentación humana", ha explicado José Vidal, CEO de Nutrinsect Spain.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Nutrinsect Spain y Flamarique Urdin SC están desarrollando un proyecto de innovación en insecticultura hasta el próximo 31 de marzo de 2022 que tiene entre sus objetivos la obtención de nuevos productos de alto valor procedentes de la insecticultura capaces de aumentar el mercado de este sector aprovechando el contexto normativo y la nueva Política Agraria Comunitaria que incide en un cambio de modelo productivo.

Este proyecto también busca trabajar la transferencia de los conocimientos adquiridos para favorecer el desarrollo de modelos productivos circulares, ecosostenibles mediante la valorización de subproductos vegetales, ganaderos y de otros tipos procedentes del sector; potenciar el relevo generacional en el sector agrícola, mediante la creación de un nuevo modelo de negocio innovador que colabore en el arraigo al territorio aportando mayor valor añadido a las producciones agrarias convencionales valorizando subproductos vegetales, ganaderos e inorgánicos; y apoyar la diversificación de ingresos en explotaciones agrícolas.

Ivan Flamarique, agricultor de la empresa Flamarique Urdin SC, creará una pequeña planta piloto para demostrar y testar el manejo, la técnica y las posibilidades de gestión con diversos insectos para el trabajo en otras líneas demostrativas que pueden servir de inspiración a nuevos proyectos.

Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN y coordinador de la iniciativa, ha destacado que el proyecto cuenta con potencial innovador porque "puede suponer la generación de propuestas de nuevas funcionalidades sostenibles en la insecticultura, nuevas oportunidades de empleabilidad en el medio rural a través de una actividad con gran potencial económico, comercial y social".

Según ha explicado, "se trata de una actividad especialmente sencilla, de baja inversión y gran rendimiento; idónea para la instalación de jóvenes en el ámbito rural; con alto potencial de aprovechamiento de los subproductos y residuos no alimentarios para la generación de gran valor (proteína, fertilizantes, piensos, aditivos, bio- plásticos, etc); capaz de eliminar purines y otros residuos ganaderos e industriales contaminantes y su conversión en proteína que puede ser consumida por la misma cabaña porcina, avícola (economía circular); y eliminación de algunos tipos de plásticos no reutilizables".

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha afirmado durante la inauguración de la planta que su departamento apuesta por "la búsqueda de modelos alternativos de producción, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, que ponen el acento en la investigación -esto es fundamental-, generando nuevas oportunidades en el sector agrario y contribuyendo al desarrollo territorial equilibrado mediante la promoción y la modernización rural". "Por ello, el Gobierno convoca todos los años ayudas para proyectos piloto en torno al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, en el marco del PDR de Navarra 2014-2020", ha apuntado.