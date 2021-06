Lola Moltó i Marta Chiner rendeixen tribut a les variétés amb l'estrena al Talía de 'La comedia de la vida'

Les dos conegudes artistes de la televisió valenciana conservaran els seus noms originals en la seua interpretació de Marta i Lola, dos amigues artistes de diferents edats que narraran amb humor els seus problemes personals combinats amb els drames d'una professió en la qual "sempre aspiraran a anar a més".

Segons ha explicat Alarcón durant la presentació, aquesta obra "naix" en els camerinos de la funció de 'Por los pelos', dirigida per Santiago Sánchez, on van compartir escenari com a intèrprets Alarcón, Moltó i Chiner.

"Em van demanar - les dos actrius- que escriguera un guió per a elles", relata Alarcón, qui admet que la intenció inicial de "fer una cosa senzilla" es va convertir, després de dos mesos d'escriptura i més de dos mesos d'assajos, en l'obra de més d'una hora de durada que l'espectador podrà gaudir fins al 3 de juliol en el Teatre Talia.

"És un homenatge a les artistes de tota la vida, a les vedettes", explica el director. "Allò que en realitat hem volgut ser sempre -admet l'actriu Lola Moltó-, un homenatge a tot el que teníem a València, com les variétés".

"HI HA MOLTA VIDA A PARTIR DELS 60"

"La comedia de la vida és un al·legat a les dones, una comèdia en la qual dos amigues artistes expliquen com han d'enfrontar-se a la vida, combinant el ser mare, esposa, amant i els seus projectes de vida amb els projectes professionals, i tot açò barrejat amb el glamur i la decadència dels escenaris", han explicat des del teatre. Així, Moltó ha remarcat com la funció "reivindica que hi ha molta vida a partir dels 60", en referència al seu personatge.

"Ha sigut un procés difícil -admet Chiner-, perquè una cosa és fer comèdia i una altra és fer humor, i una altra diferent és ajuntar-los. I fer humor és molt complicat perquè tenim molts prejuís a l'hora de parlar de certes coses".

MONÒLEG, SITCOM I NÚMEROS MUSICALS

L'obra es divideix en tres plànols i combina així tres maneres d'interpretar diferents: el monòleg, els números musicals i el 'sitcom', que dominarà gran part de la peça teatral. Manzano ha remarcat les escenes de monòleg, amb les quals les actrius trencaran la quarta paret i interactuaran amb el públic.

Tots dos personatges conservaran el nom original de les artistes, que "trauran el seu 'jo' més divertit i perdedor", explica Manzano. L'obra també tindrà una picada d'ullet a 'Chicago' i els números musicals de Velma Kelly i Roxie Hart.

'La comedia de la vida' arriba al Talía després de dos preestrenes on els actors i directors han pogut "tastar" els gags de l'obra i, després del seu pas pel teatre valencià, viatjarà a les festes de diversos municipis de la Comunitat amb 12 actuacions a l'aire lliure.

L'estrena tindrà lloc aquest dimecres a les 20.00 hores i es tornarà a representar el dijous 1, divendres 2 i dissabte 3 a les 22.30 hores.