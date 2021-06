Galiana, sobre la reapertura de sedes festeras en las condiciones de hostelería: "Más vale tarde que nunca"

Así se ha pronunciado durante la Asamblea de presidentas y presidentes de falla del mes de junio, celebrada este martes en el espacio Mercaflor de Mercavalència, según ha informado la Junta Central Fallera en un comunicado.

Galiana, en su informe de presidencia, ha explicado a la Asamblea que el pasado fin de semana se celebró la formación de las y los coordinadores covid de las comisiones falleras, con la participación de unas 900 personas. Al respecto, ha recordado que este martes la Comisión Interdepartamental ha aprobado nuevas medidas para las sedes festeras en vigor a partir del 1 de julio, entre las cuales está la eliminación de la restricción horaria y la equiparación a la actividad de la hostelería.

El edil ha explicado que la pasada semana el organismo se levantó de la Mesa de Seguimiento con Sanitat porque "no tenía sentido asistir" a las reuniones puesto que no se cumplían los compromisos por parte de la administración autonómica. No obstante, tras la medida anunciada este martes, ha celebrado que "más vale tarde que nunca" se haya cumplido la desescalada.

El presidente de JCF ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que se avance en los protocolos para las Fallas de septiembre y ha indicado que las actividades se podrán celebrar en correspondencia con la normativa covid vigente.

'NINOTS' Y RECORRIDOS DE LA OFRENDA

Asimismo, Carlos Galiana ha explicado que los 'ninots' recogidos el pasado mes de marzo de 2020 se conservan a Feria València en "perfectas condiciones" y JCF los llevará a La Marina de València para la #ExpoNinot21. La Asamblea de presidentas y presidentes de falla ha aprobado, por unanimidad, la composición de jurados exposición del ninot y Fallas 2021, las normas de Ofrenda y horarios de la recogida de premios y las normas de elección de Falleras Mayores de València.

El presidente de JCF ha anunciado los nuevos recorridos de la Ofrenda. La vía 1 (antiguamente c/Paz) discurrirá por las calles Mar, Avellanas, Palau y Almoina; la vía 2 (antiguamente c/Caballeros) irá por las calles Quart, Caballeros y plaza Manises. Se enviará información a las comisiones al respecto.

Además, ha señalado que el importe de las ayudas adicionales del 30% de los monumentos asciende a un total de 1,9 millones de euros, fruto de la reestructuración del presupuesto de la Concejalía de Cultura Festiva y modificaciones de crédito de la Comisión de Hacienda, entre otras cuestiones.

Por su parte, la vicepresidenta primera del área de Festejos y Actas Oficiales ha detallado el calendario de los campeonatos de dominó, parchís y truc y ha explicado que el concurso de 'playbacks' ya está en marcha y se celebró una reunión con las comisiones para exponer las bases.

La vicepresidenta segunda del área de Cultura ha avanzado que ya se están preparando los campeonatos y competiciones del ejercicio 2021-2022 que organiza la delegación, mientras que la vicepresidencia tercera, del área de Comunicación, ha indicado que ya se ha enviado el protocolo para solicitar las acreditaciones para fotógrafos para la Ofrenda y entrega de premios. Además, la delegación tiene la voluntad de organizar una nueva edición del curso de gestión de la Comunicación Fallera.

La vicepresidenta quinta, del área de Deportes, ha indicado que ya se han abierto las inscripciones de los campeonatos de One-Wall y frontón. También la preinscripción de fútbol sala y golf. Ha felicitado al colectivo fallero porque el pasado ejercicio participaron un total de 1.300 personas en los diversos campeonatos de Deportes de JCF, a pesar de la situación derivada de la pandemia.