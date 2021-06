La campanya d'estiu generarà 156.000 contractes a la Comunitat Valenciana, la segona CCAA amb més noves ocupacions

D'aquesta manera, serà la segona regió que més ocupació crearà, per darrere de Catalunya, que aconseguirà els 209.500. Dels nous llocs de treball que es crearan a la Comunitat Valenciana, quasi 16.400 estaran vinculats a la campanya de rebaixes, un 16,5% més que l'any passat.

Segons Adecco, l'auge del turisme estival i el consum en les rebaixes, acompanyat de la millora en les dades sanitàries, amb quasi el 50% de la població espanyola vacunada amb una dosi, "crea un escenari molt propici per a la recuperació de l'ocupació".

En valors absoluts, Catalunya serà la CCAA que més contractacions realitze durant a l'estiu (209.500), seguida de la Comunitat Valenciana, amb 156.000 contractes, i Múrcia amb 150.000. A continuació se situen Madrid i Andalusia, amb 145.100 i 129.200 noves contractacions, respectivament.

En termes relatius, Navarra experimentarà el major increment de la contractació a l'estiu, amb una pujada del 60% respecte a la campanya de 2020, seguida de les illes: tant a Canàries com a Balears es registraran augments interanuals de la contractació del 50%.

LES REBAIXES GENERARAN 136.200 CONTRACTES

Les previsions d'Adecco xifren en 136.200 els contractes que es realitzaran només per a la campanya de rebaixes d'estiu. Catalunya (27.000 noves ocupacions), la Comunitat de Madrid (16.500), la Comunitat Valenciana (16.400), Andalusia (16.150) i Castella i Lleó (9.600 firmes) seran les que més contractes firmen per a aquesta campanya.

En valors relatius, les contractacions per a les rebaixes creixeran principalment a Madrid, amb una pujada del 18% respecte a l'any anterior; Catalunya (+16,7%) i la Comunitat Valenciana, que augmenta la contractació respecte a 2020 un 16,5%.

PERFILS MÉS DEMANDATS

Segons Adecco, els sectors vinculats al turisme, l'hoteleria i el comerç, tant físic com a electrònic, seran els que més ocupació generen en la campanya d'estiu i per a les rebaixes.

Entre els perfils més demandats es troben els de cambrer, cuiner, dependent, caixer, mosso, preparador de comandes, i carretoner.

A més, com va succeir l'estiu passat, nous professionals que no existien abans de la crisi del Covid tindran el seu buit en algunes regions, com són els desinfectadors i els auxiliars de platja.