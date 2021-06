AMP.-Comunitat Valenciana manté les seues restriccions dos setmanes més i recomana seguir usant mascareta a l'exterior

Així ho han indicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de la comissió interdepartamental, que sí ha aprovat algunes modificacions a les mesures actuals, com les referides als casals festers, on es permetrà el consum de begudes.

Respecte a la recomanació de les mascaretes, Puig ha demanat que es continuen utilitzant a l'exterior, excepte en espais oberts com la platja o la naturalesa. "Pensem que és bo que continue utilitzant-se", ha agregat.

El president ha assenyalat que es recomana que la mascareta se seguisca utilitzant a l'aire lliure, excepte en espais naturals i en les platges. En aquest sentit, ha fet una crida a la prudència, i ha instat a prestar especial atenció tant a l'ús de la mascareta com a la ventilació d'espais tancats.

Sobre aquest últim aspecte, ha destacat que la conselleria de Sanitat ha elaborat una guia amb indicacions bàsiques per a mantindre ventilats espais interiors, que pot ser consultada en la pàgina web i que serà distribuïda per locals com a comerços, hotels, bars, restaurants, cinemes, teatres o museus.

REPUNT DE CONTAGIS

Durant la seua intervenció, el president ha mostrat la seua preocupació davant la detecció de la variant delta, i el "repunt significatiu en la circulació del virus", com es pot constatar en l'increment de la incidència acumulada, que ha passat de 40, quan va entrar en vigor l'actual marc de mesures el passat 8 de juny, a 75 casos per 100.000 habitants, registrats hui.

Per al cap del Consell, "l'obertura progressiva" de les restriccions enfront del coronavirus durant l'últim mes, amb mesures com la fi del toc de queda, del perimetratge o de l'ús obligatori de mascaretes en exteriors, "ha tingut efectes" en coincidir també amb el fi del curs acadèmic, l'arribada de l'estiu i del bon temps, i la sensació de seguretat propiciada per la vacunació massiva, la qual cosa ha ocasionat "més mobilitat, més relacions i menys mascareta".

No obstant açò, ha destacat que "la vacunació ens està fent superar la pandèmia", i que el repunt de contagis té una afecció sanitària menor, com demostra el fet que la pressió hospitalària continua estable, gràcies a que la població més vulnerable ja està protegida.

En concret, ha explicat que el nombre de persones hospitalitzades ha passat de 137 a 126, en l'últim mes, i que el nombre de llits ocupats per pacients COVID-19 és la meitat que la mitjana espanyola, és a dir l'1%. A més, ha assegurat que l'ocupació en UCI representa una quarta part de la mitjana estatal, l'1,4%.