La vision del 'Limbo' de 25 artistas aragoneses se expone en la sala 4º Espacio de la DPZ

La iniciativa 'Postales desde el Limbo' ha contado con la participación, a lo largo de una década, más de 3.000 creadores que, de manera altruista, han aportado obras en pequeño formato que se exponían de manera muy breve para su venta, a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. La muestra, que estaba prevista para 2020, tuvo que retrasarse por la pandemia, hasta este momento.

"Celebramos una recopilación absolutamente especial que para la Diputación de Zaragoza tiene una vinculación también emocional", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, en la presentación de la exposición, que ha tenido lugar este martes en la propia sala 4º Espacio.

"Diez años en los que hemos hecho un recorrido conjunto en este proyecto solidario que ha aunado a miles de artistas y compradores para colaborar en beneficio de Proyecto Hombre. Esto recoge nuestro espíritu de unir cultura y solidaridad y una manera de entender la convivencia y la sociedad", ha recalcado la delegada de Cultura.

La exposición tiene como hilo conductor la reflexión sobre la idea del limbo que se propuso a los participantes, ha explicado Cihuelo, que ha añadido que esta recopilación muestra "la visión que tienen 25 artistas sobre el limbo, una visión cargada de genio y de talento, pero también de altruismo".

UN HOMENAJE A LOS ARTISTAS

Por su parte, el coordinador de la iniciativa 'Postales desde el Limbo', José Carlos Aguelo, ha subrayado que esta exposición busca rendir homenaje a los artistas que han colaborado año tras año con la iniciativa. "Queríamos devolverles ese trabajo y ese esfuerzo que ellos nos han regalado todo este tiempo, cediéndonos sus obras anualmente para la exposición de postales".

Todos los participantes en esta exposición son artistas aragoneses que están trabajando actualmente en Zaragoza o fuera de ella, mostrando así la aportación de nuestra comunidad al arte actual. Los artistas son Ana Aragüés, Eva Armisén, Nacho Bolea, Pepe Cerdá, Lalo Cruces, Conchita de la Cueva, Luis Díez, Julia Dorado, María Enfedaque, Jorge Fuembuena, Paco García-Barcos, Jorge Gay, Gejo, Steve Gibson, Javier Lapuente, José Ramón Magallón Sicilia, Carmen Molinero, José Moñu, Sylvia Pennings, Pablo Pérez Palacio, Enrique Radigales, Jorge de los Ríos, Paco Simón, Victor Solanas-Díaz y Lina Villa.

La pintora Sylvia Pennings, que ha asistido a la presentación, ha dado las gracias tanto al equipo coordinador de 'Postales desde del Limbo', como a la DPZ por la realización de esta exposición conmemorativa. "Es una idea estupenda y se ha logrado una muestra muy variada; todo lo que cabe pensar sobre el limbo está aquí", ha afirmado esta artista.

Pennings, que participa habitualmente en 'Postales desde el Limbo', ha creado un cuadro expresamente para esta exposición. Esta artista siempre pinta escenas de bosques que utiliza, según ha señalado, "como metáfora de la sociedad". Ha considerado que los bosques comparten con el limbo la característica de ser un lugar de refugio y de reflexión, muy necesarios en estos tiempos de pandemia.

"Encantado de participar en este proyecto solidario" se ha mostrado también el pintor José Moñu, quien además ha agradecido "el apoyo mutuo que supone esta iniciativa, con la que los artistas podemos colaborar con Proyecto Hombre y a la vez recibimos visibilidad para nuestra obra".

Esa visibilidad de los creadores locales ha sido reivindicada también por las comisarias de la exposición, Beatriz Artajona y Eloisa Sayas. "Esta muestra es la ocasión de ver el trabajo que están haciendo ahora mismo artistas aragoneses, y que los visitantes pueden conocer y comprar; parece que para comprar arte hay que ir a Madrid o a Barcelona, cuando en Zaragoza hay un mercado de creadores y galerías muy importante", ha enfatizado Artajona.

Una apreciación en la que ha coincido también Eloisa Sayas, quien además ha hecho hincapié en la enorme variedad de soportes de la exposición. "Hay pintura, fotografía, collage, escultura e, incluso, una instalación de Víctor Solana-Díaz", ha enumerado. "No ha sido fácil pero queríamos que estuviesen presentes todas las disciplinas artísticas que se han visto en 'Postales desde el Limbo' a lo largo de estos diez años", ha concluido.

HASTA EL 29 DE AGOSTO

La exposición 'Limbo' puede verse hasta el 29 de agosto en la sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza (Coso, 50). Permanecerá abierta al público de martes a sábado en el horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos podrá visitarse únicamente por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas, mientras que los lunes permanecerá cerrada.

'Postales desde el Limbo' nació con la idea de aunar artistas y compradores en un evento solidario durante un fin de semana. Inspirado en un evento Neoyorquino, Estudio Versus lo importó adaptándolo a la ciudad de Zaragoza eligiendo como beneficiario al Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.

La idea consiste en que un gran número de artistas, consagrados y emergentes, realizan y ceden una obra en formato postal y estas se exponen para su venta a un precio único, que cambia cada día a lo largo del fin de semana.

La originalidad y el juego radican en que el comprador no sabe de quién es la obra que está adquiriendo hasta que no se le entrega y puede haber conseguido, por un precio muy asequible, una obra original de una primera figura o de un artista novel.

En 2016, se constituyó la asociación 'Postales desde el Limbo' con el objeto de poder realizar esta y otras actividades relacionadas con el arte y la cultura, siempre con fines solidarios.