Aprobado el dictamen de la comisión de reactivación entre críticas de la oposición a una "oportunidad perdida"

En cambio, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, defiende que este dictamen "es un buen documento para el trabajo del gobierno en los próximos años", ya que recoge más de 400 medidas para la transformación económica y el refuerzo de servicios públicos, "algunas con apoyo de todos los grupos". En concreto, subraya que se incluyen 46 transacciones alcanzadas con la oposición -17 del BNG, 28 del PSdeG y una conjunta de ambos grupos-.

Así, se ha referido al "largo trabajo" de esta comisión, con medio centenar de comparecencias y 155 informes, que "es coherente" con las políticas de la UE. Defiende que se abordan reformas como un nuevo modelo de residencias, la ampliación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la digitalización de la educación, unido al apoyo al sector cultural y la plena igualdad de sexos.

Igualmente, Puy valora que se apuesta por la transparencia en la rendición de cuentas de fondos europeos, la agilidad en la tramitación de estos fondos, un nuevo Servizo de Emprego e Formación, al tiempo que no se suben impuestos.

Junto a esto, el popular ha lanzado reproches al Gobienro central. Censura que Galicia está "recibiendo menos fondos de lo que le correspondería", al tiempo que demanda un reparto que "contribuya a la cohesión social".

La votación del proyecto de dictamen se ha realizado en tres grupos de enmiendas. En todas, ha votado a favor el PPdeG, mientras el PSdeG se ha abstenido. Por su parte, el Bloque ha votado a favor, en contra y se ha abstenido en función de cada una de las tres votaciones.

Ahora, los grupos pueden presentar votos particulares al dictamen de cara a su tramitación final en el pleno del Parlamento gallego.

LA OPOSICIÓN AVISA DE "NUEVOS RECORTES"

Por su parte, Olalla Rodil (BNG) ha censurado el "incumplimiento manifiesto" del plan de trabajo para la comisión, puesto que se había fijado el objetivo de que las tareas estuviesen terminadas antes de acabar enero.

De tal forma, lamenta que este dictamen es "continuista", mientras defiende que "no se puede permitir que la crisis la paguen las mayorías sociales". Aquí, alerta de que "preocupan" medidas del dictamen porque "suenan a preludios de nuevos recortes", con una apuesta por la "sostenibilidad" del gasto público.

Remarca que el Bloque ha presentado 182 propuestas, pero echa en falta en el dictamen recursos para la sanidad y residencias, así como para la ciencia. Recrimina que no hay ningún compromiso para que la mitad de la población pueda acceder a centros de día, a la vez que los populares rechazan comprometerse a dedicar el 25% del presupuesto de la Consellería de Sanidade a mejorar la Atención Primaria.

Por todo ello, Rodil deja claro que están en una "encrucijada": "volver a la casilla de salida" o "sacar alguna lección" de la crisis.

En el debate, Gonzalo Caballero ha explicado que el PSdeG ha decidido abstenerse en el dictamen para "tender la mano" de cara a que los populares se abran a alcanzar acuerdos en la sesión plenaria. Eso sí, avanza que si no hay mejoras, los socialistas estarán "enfrente" porque este informe "suspende" y "abandona" a los gallegos.

Los socialistas han presentado más de 300 propuestas de resolución, pero los populares solo han aceptado 10 propuestas y 28 transacciones con base en estas iniciativas, se queja. Entre otras medidas, demanda la creación de 2.000 plazas públicas en residencias, sacar 5.000 nuevas plazas en sanidad y la contratación de 2.000 investigadores.

Caballero avisa de que no pueden ser "cómplices" de un "fracaso" de la Administración gallega que "carece de estrategia de reactivación". Y es que reduce el texto a "ideas genéricas, "una carta a los Reyes Magos".

FONDO DE CONSENSO

Uno de los puntos en los que la oposición reclama mejoras es sobre el llamado fondo de consenso, que incluye 115 millones de euros. El 24% de este fondo de dirigirá a las administraciones locales, según destacan los populares.

En este sentido, Olalla Rodil afea que el fondo de consenso, que figura como adenda a este dictamen, es "muy poco" e "insuficiente", si bien valora avance en cuestiones como más recursos para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Al respecto, Gonzalo Caballero ha advertido de que el fondo de consenso cuenta con "algunos puntos positivos", pero que "necesitan ser mejorados". Por ello, asevera que estará "mejor orientado" para la reactivación si sigue el modelo del PSOE que del PP.

Caballero reprueba que la Xunta lleva "seis meses perdidos" en 2021 y los millones de ese fondo de consenso "aún hoy no tienen destino", dado que Feijóo los metió "dentro de su colchón en vez de destinarlos a los gallegos". Todo ello, a pesar de haber recibido 1.100 millones extra del Gobierno y mientras "asfixia" a los municipios.

Estas palabras de Caballero han provocado el enfado de Pedro Puy, quien ha tachado de "indecente" decir que los fondos que Madrid "están en el colchón de Feijóo". Remarca que Galicia cerró el año con déficit después de recibir fondos de transferencia, por lo que "no se puede decir que no esté gastando el dinero" y ve "impropio de ningún economista" que se estén "insinuando cosas que no son ciertas".