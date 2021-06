Bombas Gens celebra el seu quart aniversari amb ¡Y A!, esdeveniment obert al públic de l'artista Thomas Hirschh

Segons ha assenyalat Hirschhorn, "I A! celebra els ja quatre anys d'existència de Bombes Gens Centre d'Art. La institució celebrarà el ja viscut juntament amb la gent de la ciutat de València, al costat de tots, i celebrarem l'esdevindre: l'amor a l'art, el misteri de l'art, el poder de l'art. Celebrem!", ha destacat el centre d'art en un comunicat.

La vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret, ha apuntat que la festa "suposa que justament en èpoques o anys estranys com aquest que estem vivint, la generositat i la necessitat de recolzar-nos uns a uns altres es fa més evident. Aquesta celebració és un reflex de tot açò".

"És el primer aniversari que celebrem amb la col·laboració d'un artista, a més d'intervenir en el nostre espai per a fer-lo seu i per a compartir-ho amb tots els que vengen a celebrar-ho amb nosaltres. Aquest esdeveniment és una mostra clara del principi motor d'aquesta nova etapa: acostar l'artista al públic, en primera persona. Serà molt especial".

Per a l'assessor de l'àrea d'art de la Fundació Per Amor a l'Art, Vicent Todolí, "sempre és motiu d'alegria celebrar un aniversari i enguany és important poder obrir les portes a tots els públics per a compartir un espai que va nàixer per a difondre la Col·lecció Per Amor a l'Art i les seues exposicions. A més, és també un plaer poder celebrar-ho amb els artistes i, en aquest cas especialment, amb Thomas Hirschhorn".

Sandra Guimarãés, directora artística del centre, considera "un privilegi treballar al costat de Thomas Hirschhorn com convidat especial per a organitzar la festa !Y A!. Amb aquest aniversari i amb el seu taller crític 'Energía = ¡Sí! Calidad = ¡No!', que es desenvoluparà en Bombas Gens Centre d'Art la pròxima tardor, Thomas Hirschhorn crea espais actius de trobada entre persones, idees i comunitats".

La festa !Y A! "afirma la filosofia i la direcció del programa, així com les seues responsabilitats cap al futur: un museu obert a tots, que comparteix i celebra l'art. Un lloc de trobades, un museu viu, un verdader espai vital!", ha recalcat.

Hirschhorn és reconegut per les seues extenses obres d'art immersives que utilitzen materials quotidians, imatges oposades i textos per a involucrar les audiències en el pensament actiu i enfrontar la realitat del nostre món. Amb cada exposició en museus, galeries i espais alternatius, i en els seus 70 obres a l'espai públic, Thomas Hirschhorn afirma el seu compromís cap a un públic no exclusiu.

Ha exposat el seu treball a tot el món: en nombroses biennals com la de São Paulo, Venècia o Xangai, i les seues obres es troben en col·leccions dels més prestigiosos museus que inclouen el Centre Georges Pompidou (París), Walker Art Center (Minneapolis), MOCA (Los Angeles), Tate Modern (Londres) o MoMA (Nova York), entre uns altres.

Entre els premis rebuts, destaquen Preis für Junge Schweizer Kunst (1999), Prix Marcel Duchamp (2000), Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum (2003), Joseph Beuys-Preis (2004), Kurt Schwitters-Preis (2011) i el Prix Meret Oppenheim (2018).