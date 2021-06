La marcha del Orgull LGTBI+ vuelve a las calles de València para reivindicar la ley trans: "No es discutible"

Más de 50 organizaciones, entre entidades públicas y sociales, partidos políticos, asociaciones y sindicatos, han participado en la manifestación, que tiene como lema 'Los derechos trans son derechos humanos', y han firmado el Manifiesto del Orgull LGTB+ 2021 para reclamar al Gobierno la necesidad de una ley trans estatal.

La marcha, organizada por el colectivo Lambda, junto a otras entidades LGTB+ de la Comunitat, se ha iniciado a las 20.00 horas en la Alameda con la lectura del manifiesto, que se ha escuchado en las pantallas móviles que han sustituido al escenario de años anteriores, y el disparo de una traca, desde donde ha partido para emprender su itinerario por el puente de la Exposición, la Porta de la Mar y la calle Colón hasta llegar a la estación del Norte en la calle Xàtiva, donde ha finalizado con la lectura de nuevo del manifiesto.

En un ambiente festivo, a ritmo de las batucadas Tiakatú, Rebombori, Kultrún XX, Carimbolada Soul, Free For Sha-ba, Tro de bac, Borumbaia, Eywä Batucada y Aiyé Aixé, las personas participantes han mostrado carteles con mensajes como 'Drets trans = drets humans' ('Derechos trans = derechos humanos'), 'Somos vuestros padres, somos vuestras madres, estamos a vuestro lado', 'Abracemos nuestra identidad' y 'El que alguns diuen lobby, nosaltres diem família' ('Lo que algunos dicen lobby, nosotros decimos familia').

En su manifiesto, la organización de la marcha ha reivindicado la existencia de una ley trans estatal: "Si no es hoy, será mañana o al otro, pero habrá ley, porque los derechos de las personas trans son derechos humanos". "La defensa de las principales reivindicaciones del colectivo trans es imperiosamente urgente en ámbitos como por ejemplo la salud, la enseñanza, la ocupación, la vivienda y la seguridad personal", ha recalcado.

"Las mujeres trans somos mujeres, los hombres trans somos hombres. Las personas no binarias existimos y no nos sentimos representadas en los conceptos mujer/hombre. Nuestra existencia no es debatible nidiscutible", ha expresado, al tiempo que ha exigido "dejar de asumir que todas las personas trans somos heterosexuales". "Las mujerestrans lesbianas y bisexuales y los hombres trans gays y bisexuales, también existimos", ha añadido.

"RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS"

Durante la marcha, la pancarta de cabecera ha sido portada exclusivamente por personas trans, de mismo modo que las mujeres trans negras en Stonewall se pusieron al frente del movimiento LGTB+ en los años 70. La coordinadora del grupo trans de Lambda, Raquel Ruiz, ha asegurado que las personas trans "no piden privilegios sino el reconocimiento de sus derechos, que son, nada más y nada menos, derechos humanos". "Esto es lo que las entidades que nos acompañan hoy se han comprometido a defender", ha señalado.

Por otra parte, Lambda ha exigido la libre determinación de género y la despatologización de las identidades trans porque "son la base para la igualdad real de las personas trans sobre la que hay que legislar". "Las mujeres trans somos mujeres, los hombres trans somos hombres, las personas no binarias existimos y nuestra existencia no es debatible ni discutible", ha defendido.

A pesar de no ser posible la presencia de vehículos en la manifestación de este año a causa de la pandemia, diversos locales de ocio han acompañado las reivindicaciones de las personas trans, como es el caso de Nunca digo no, Asociación Liberal Valenciana LGTBI, The Muse, Deseo 54, La boba y el gato rancio y l'Asociación Liberal Gay de Valencia COC.

"CRIMINALIZACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha participado en la marcha, en declaraciones a los medios ha criticado la "criminalización y estigmatización a las que se somete a las personas trans". "Este colectivo sabe muy bien lo que sienten y lo que son, y no necesitan que la sociedad, y menos los 'señoros' del patriarcado, aún se encabezone en decirles que tienen que pasar un examen", ha expresado.

Asimismo, ha defendido una ley trans estatal que "responda a la filosofía y al espíritu de la norma valenciana" y ha asegurado que el colectivo feminista "está con la ley trans y quienes la critican solo son una minoría de feministas institucionalizadas, acomodadas y con un determinado carné de partido".

Por parte del PSPV, la secretaria del área LGTBI, María Sánchez, ha celebrado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley trans, una norma que "recoge todas las reivindicaciones históricas" del colectivo ante el "repunte" de las agresiones LGTBifóbicas "a causa de la discriminación y el odio de la extrema derecha, acompañada de la derecha".

La síndica de Cs en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha subrayado que, aunque España y la Comunitat "han dado pasos de gigante, todavía queda mucho camino por recorrer en el camino de la igualdad y la diversidad", y ha mostrado el "apoyo total" de su formación a la reivindicación de las personas trans para "alcanzar plenos derechos e igualdad". Además, se ha manifestado "en contra de cómo se ha usado esta cuestión por parte de ciertos sectores políticos y sociales, que niegan la realidad de este colectivo y que no dejan expresar otras formas de sentir y manifestar la identidad de cada uno".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido que las instituciones públicas deben tener un "compromiso firme" para "combatir la transfobia" y que las personas trans "tienen derecho a expresar su propia identidad sin que se las cuestione". En este sentido, ha incidido en la necesidad de un ley trans estatal "que recoja el sentir de la ley valenciana, a la vanguardia en la preservación de la dignidad de este colectivo".

Finalmente, la concejala de Igualdad, Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, ha remarcado "la importancia de visibilizar al colectivo LGTBI y acabar con los estereotipos que disminuyen la calidad de vida y los derechos" de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexo, especialmente "los problemas que sufren las personas trans, que registran un 80 % de paro en el sector laboral, un 77 % de rechazo al buscar piso, y el 10 % de mujeres trans duermen en la calle".