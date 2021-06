El Teatro Central se consolida como "referente" en su 30 aniversario con 19 estrenos, diez de ellos andaluces

En concreto, la programación 2021/2022 ofrece un total de 19 estrenos: diez andaluces y nueve internacionales, entre los que sobresalen los dosabsolutos de Jan Fabre: 'ResurrexitCassandra' y 'Sevilla (Un pequeño homenaje al Teatro Central)', destaca la Junta en una nota de prensa.

"Esta presentación es una ocasión feliz, una oportunidad para el renacimiento", ha señalado Del Pozo, quien ha aprovechado la ocasión para agradecer a los profesionales -intérpretes, técnicos y equipo de sala-, a las instituciones colaboradoras, a los abonados y al público en general "el esfuerzo realizado en los últimos meses para adaptarse a las normas sanitarias de aforos y horarios, dando un ejemplo al conjunto de la sociedad".

La consejera ha dado muestras de agradecimiento por "la buena marcha de la vacunación y la responsabilidad de los ciudadanos". De este modo, "podremos disfrutar del amplio recorrido por el paisaje de la escena contemporánea que propone de la temporada del Central". Del Pozo ha resaltado que la apuesta por las artes escénicas surgidas en Andalucía. "De las sesenta compañías que se subirán a este escenario entre los meses de octubre y junio, 31 serán andaluzas. "Además, nueve de ellas presentarán sus nuevos espectáculos, mientras que una veintena de intérpretes andaluces participarán en producciones que recalarán en este espacio de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico", ha señalado la consejera.

Del Pozo ha estado acompañada por la secretaria general de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, y el director de espacios escénicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Manuel Llanes.

INICIO DE LA NUEVA TEMPORADA

La nueva temporada del Teatro Central comenzará el 22, 23 y 24 de octubre con la producción del Centro Dramático Nacional, Check-In Producciones y Andrés Lima 'Shock 2. La tormenta y la guerra', firmada por el propio Lima junto a Juan Cavestany, Juan Mayorga y Albert Boronat. La propuesta reconstruye el triunfo del liberalismo económico desde Thatcher y Reagan hasta la guerra de Siria y da continuidad a la primera entrega (Shock. El cóndor y el puma), representada el curso pasado.

Otro de los grandes atractivos de la temporada en su vertiente teatral es la presencia de La Zaranda. Teatro Inestable de Ninguna Parte, compañía que representará los días 19 y 20 de noviembre dos montajes diferentes. En el escenario de la sala A subirá 'La batalla de los ausentes', un texto de Eusebio Calonge sobre tres viejos soldados que reviven una lejana guerra mientras realizan una sátira del poder, mientras que en la sala B se podrá ver 'Convertirse mi luto en danza', propuesta surgida la carta que recibió la compañía de una madre sobre su hija enferma y sobre el deseo de ésta de ver una obra de teatro antes de fallecer, desplazándose en ambulancia desde un hospital de Pamplona hasta el Teatro Principal de San Sebastián.

Entre otras propuestas, el Teatro Central también acogerá 'Los Remedios', de la compañía Exlímite (26 y 27 de noviembre); 'Los que hablan', de Pablo Rosal y Teatro del Barrio (10 y 11 de diciembre); '23F. Anatomía de un instante', la adaptación de Álex Rigola sobre la novela de Javier Cercas (21 y 22 de enero); 'Renacimiento', de La Tristura (11 y 12 de febrero); 'Nevermore', de Chévere y el Centro Dramático Nacional (18 y 19 de febrero), 'Decadencia' de Mario Gas (22 y 23 de abril), y la 'Historia de un jabalí o Algo de Ricardo' de Gabriel Calderón y Joan Carreras (20 y 21 de mayo).

Además, diez compañías andaluzas estrenarán sus nuevos espectáculos: LucíaVázquez, Violeta Hernández/Isa Ramírez/Mercedes Bernal, Rocío Huertas/LesTricoteuses, Selu Nieto/Teatro a la Plancha, David Montero/Belén Maya, Natalia Jiménez, Laura Morales e Irene Cantero. A ellas se agregan las nuevas propuestas de Truca Circus e Isabel Vázquez. Estas compañías tendrán un periodo de residencia artística en el Teatro Central en colaboración con el programa Ágora Crea, impulsado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

TRIBUTO DE JAN FABRE

El creador belga Jan Fabre realizará los días 13 y 14 de mayo un homenaje al Teatro Central con motivo del 30 aniversario del espacio escénico de la Junta de Andalucía. Once intérpretes locales y nacionales, seleccionados mediante audiciones, participarán en un taller de creación y ensayo con Fabre en Sevilla antes del estreno mundial, en la sala A, de su tributo exclusivo al teatro por su cumpleaños.

En cuanto a la danza contemporánea mantiene un año más su amplia oferta, trufada también de estrenos, de grandes coreógrafos y excelentes intérpretes: estrena en España RachidOuramdane con ThéâtreNational de Chaillot 'Variation(s)' los días 22 y 23 de octubre. También estrena en nuestro país el grupo surcoreano Eun-Me Ahn, que interpretará 'North Korea Dance', con once bailarines en escena los días 29 y 30 de octubre. Sharon Eyal, con GaiBehar y L-E-V, estrenan en nuestro país 'Chapter 3: The Brutal Journey of theHeart', con diez intérpretes sobre las tablas del Teatro Central losdías 10 y 11 de diciembre.

Otros once bailarines pondrán en escena Cindy Van Acker/Cie Greffe para su'WithoutReferences' los días 28 y 29 de enero, mientras que el 4 y 5 de febrero será turno para Martin Zimmermann y su 'DanseMacabre'; estas dos últimas piezas están patrocinadas por Pro Helvecia. También será estreno en España la propuesta de la caboverdiana Marlene Monteiro Freitas/P-OR.K., cuyos nueve intérpretes bailarán 'Mal-Embriaguez Divina'.

La gran Anne Teresa de Kersmaeker-con AmandineBeyer, Rosas y GliIncogniti- representará también por primera vez en España 'TheMystery Sonatas/Las Sonatas del Rosario' los días 18 y 19 de marzo, con cinco intérpretes y cinco músicos en directo. Finalmente, el programa de danza internacional se cierra con 'Les hautsplateaux' de MathurinBolze/Cie MPTA, mestizaje de circo y artes del movimiento para siete actores.

La oferta de danza también dará cabida al espectáculo 'Mellizo doble' de Isreal Galván y Niño de Elche (25 y 26 de febrero) y la 'Trilogía sobre la Guitarra: Inicio (Uno), Al fondo riela (lo otro de lo Uno) y Vuelta al Uno' de Rocío Molina (del 20 al 22 de mayo). La bailaora y coreógrafa malagueña, Premio Nacional de Danza, estará acompañada por Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés, autores todos del espectáculo cuyas dos primeras piezas ya pasaron por el escenario del Teatro Central.

BALANCE DE LA TEMPORADA 2020/2021

Pese a las restricciones de la crisis sanitaria (sesiones matinales y aforos reducidos), el Teatro Central ha reunido en la temporada 2020/2021 a unas 16.000 personas y nueve compañías andaluzas realizaron en sus instalaciones sus residencias y sus estrenos absolutos. Con vocación de servicio público, esteespacio escénico ha buscado siempre mostrar un paisaje completo de la escena contemporánea: estrenos nacionales en exclusiva, frecuentes estrenos mundiales y atención a la producción andaluza.

El Teatro Central ha procurado estos 30 años asociar diversidad estética yla creación contemporánea a la ampliación de la mirada de nuestros ciudadanosescuchando los deseos de artistas y espectadores.