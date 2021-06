El Consell, disposat a "tot el que siga necessari" amb diàleg i protestes per la reforma del sistema de finançament

En aquest sentit, el conseller ha apuntat a una solució "bastant senzilla" que consisteix a "consolidar les ajudes Covid de 16.000 milions no reemborsables, un fet que creu que "temperaria una mica el debat polític" per a "començar a treballar el tema". En concret, el conseller planteja que el Govern augmente en aquesta quantitat els 124.000 milions que reparteix ordinàriament entre les CCAA per a atendre les competències autonòmiques.

Amb aquest volum de recursos, Soler considera que el debat de la reforma del sistema de finançament seria "menys dramàtic", ja que hi hauria més diners a repartir entre totes les CCAA, i no s'hauria d'optar per llevar-li fons a una comunitat per a ingressar-los a una altra.

Així ho ha manifestat durant la roda de premsa posterior el Ple del Consell en la qual s'ha aprovat el Compte General de la Generalitat, que s'ha de remetre ara a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny.

Soler ha insistit que s'obrin a "tot", açò sí, "amb la idea que guanyen tots. Volem que hi haja una millora per al conjunt de CCAA perquè creiem que la transferència de responsabilitats al conjunt de CCAA és superior als recursos que disposen i hi ha un infrafinançament per al conjunt de CCAA". I dins del conjunt, "les que estem pitjor finançades tenim més força reivindicativa, però ho fem en nom de tots", ha remarcat.

En aquest sentit, preguntat per si recolza la manifestació que es vol convocar per part de la societat civil, el responsable d'Hisenda s'ha mostrat partidari de posar en aquest tema "tota l'èpica que siga necessària, però que siga útil".

Des del seu punt de vista, l'actual sistema de finançament autonòmic requereix un bon canvi perquè "hi ha molts fons que l'única cosa que fan és marejar". Per contra, ha reivindicat "un sistema senzill, transparent i clar" basat en el criteri de "població ajustada" a la realitat de cada cas (si hi ha població més jove, més envellida, etc.) que és el que s'està negociant amb el Ministeri.

Soler ha instat també a "'despartidizar'" la reforma del sistema de finançament per a "fer pinya tots els grups parlamentaris valencians i des d'eixa fortalesa, societat civil, sindicats, la patronal anar i depositar la nostra lectura de la situació a totes les CCAA i al Govern central".

En aquesta línia, el conseller ha valorat també el treball que està fent el president de la Generalitat, Ximo Puig, anant a cimeres amb altres CCAA per a intentar que aquest no siga un debat partidista, "si no estem perduts".

Per al responsable d'Hisenda, aquest debat ha de ser "entre territoris amb vocació multilateral que responga la necessitat compartida de tots". "Si volem guanyar la batalla fem intel·ligència política, treballem, dialoguem", ha remarcat.

DOCUMENTS "PACTABLES" AMB EL PP

Quant a posar data per al nou sistema de finançament autonòmic, Soler considera que "seria molt oportú", però ha matisat que encara que hi haja una data, si eixe document no ha sigut pactat amb el PP, crearia "una frustració més als valencians i valencianes" perquè un Govern en minoria no podria aprovar-lo.

En aquest sentit, Soler ha advertit que posar una 'data límit' "podria ser bé per als interessos partidistes però no per als valencians i valencianes". Per açò, s'ha mostrat a favor de treballar mentrestant en documents "pactables" amb qui pot donar les majories amb qui pot donar les majories en el Congrés dels Diputats, que és el Partit Popular".

D'altra banda, quant al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), previst per a la primera quinzena del mes de juliol, Soler ha explicat s'està treballant per a fixar el criteri de població ajustada "fonamental" per a qualsevol discussió del sistema de finançament autonòmic i que, primer, convocarà comissió mixta Govern-Corts per a treballar-ho prèviament.

"OXIGEN PER AlS NOSTRES COMPTES"

Per la seua banda, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha remarcat que l'infrafinançament és "una qüestió ordinària, hi haja pandèmia o no" i ha incidit que és una "reclamació unànime de la societat valenciana". En aquest sentit, ha insistit en la data que ha marcat el Congrés dels Diputats perquè el Govern present el nou model de finançament i ha remarcat que és el "oxigen que necessiten els nostres comptes".

Oltra ha apuntat que el Consell té preparada una proposta per al conjunt de l'estat ja que la valenciana "no és l'única comunitat afectada per un sistema injust, hi ha unes altres". "Òbviament, tenim una visió de projecte compartit d'Estat i cada any cal actualitzar la proposta", ha agregat.

També ha defès les "aliances" del Consell amb diferents autonomies entre les quals hi ha "interessos comuns", com amb Andalusia, i ha esperat que aquests puguen "arribar a bon port".

Per a Oltra, és necessari que el model canvie "des de la vertical", i que s'"alliberen" recursos que gestiona l'Administració General de l'Estat a les Comunitats Autònomes, que "tenen tres potes de l'estat del benestar".

Respecte a la possibilitat que el Consell convoque una mobilització sobre el finançament, Oltra ha indicat que en 2017, "no va ser el Consell, sinó la societat civil qui convocava". De fet, considera que "pareix que li correspon més a la societat civil".

Sobre la Conferència de Presidents i la no inclusió del finançament en l'ordre del dia, la vicepresidenta ha indicat que "més enllà de l'ordre del dia, en eixe àmbit el president defendrà els interessos valencians". A més, considera que "aquest és un tema troncal, que està present en el debat i el discurs públic".