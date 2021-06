La Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de C-LM llegará a las Cortes antes de que finalice el año

Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asistido este sábado a la manifestación a favor del colectivo LGTBI de Toledo, donde ha sido premiado por la Asociación Bolo-Bolo, en reconocimiento a su activismo a favor de los derechos de este colectivo.

Una manifestación a la que, junto a Hernando, han asistido el presidente de Bolo-Bolo, Ricardo Vicente Tordera; la delegada provincial de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo; la directora general de Vivienda, Inés Sandoval; el delegado provincial de Fomento en Toledo, Jorge Moreno; y una amplia representación del colectivo LGTBI de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

Nacho Hernando ha avanzado que "antes de que finalice el año, vamos a poder presentar esa ley en las Cortes regionales para que podamos debatirla y abordarla".

En este sentido, ha deseado que "todo el mundo pueda decir alto y claro en las Cortes de Castilla-La Mancha que cree en la libertad, no solamente de amar, sino de ser uno mismo; que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, que no puede haber gente con privilegios, porque esto siempre se ha tratado de igualdad de oportunidades".

Asimismo, el consejero de Fomento ha puesto en valor que esta Ley que "ahora mismo está en período de información pública, está siendo una realidad gracias al empuje del presidente Emiliano García-Page y del equipo de la Consejería de Igualdad y portavoz", y ha añadido que "está siendo sometida a un proceso de participación ejemplar, ya que se trata de la ley más participada de Castilla-La Mancha y la ley con más corazón y más alma que ha tenido la región en los últimos 35 años de autonomía", ha remarcado.

Hernando ha puesto de relevancia que hoy "es un día de celebración, reivindicación y de agradecimiento a un colectivo que derrocha ilusión" y ha incidido en que "nuestro país debe sentirse orgulloso de exportar derechos humanos, modelos de convivencia y un modelo de vida y unas leyes que nos permiten decir, alto y claro, que en España no solo se respeta, sino que se empatiza; que no solo se acepta, sino que se acoge".

El consejero de Fomento ha enfatizado en que "la discriminación por razón orientación e identidad sexual es la discriminación más habitual en nuestros colegios".

Por ello, ha remarcado, "no tenemos que permitir que esto pueda ser un problema a la hora de encontrar un trabajo o de realizar un proyecto vital".

La Asociación Bolo-Bolo ha entregado los premios 'Javier Fernández', que llevan el nombre de su primer presidente, en reconociendo a personas y entidades que destacan por su activismo a favor de los derechos del colectivo LGTBI.

Este año, junto con Nacho Hernando, los reconocimientos han sido concedidos también a Elena Galán, Valeria Vegas y Lola Rodríguez.