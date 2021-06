Selena, de Sonia y Selena, tumba el plató de 'Top Star' con 'Yo quiero bailar': "He renunciado a tener una familia por esto"

Este sábado, Telecinco volvió a emitir Top Star después del fútbol. Pese a su tardío horario que no ayuda mucho a implementar la audiencia, el programa tuvo momentos muy potentes, como cuando Selena Bárbara Selena Rodríguez Parra, más conocida como Selena Leo, de Sonia y Selena, interpretó Yo quiero bailar en el plató.

"No tenéis el cash para comprar mi voz. Estar aquí para mí significa reencontrarme con mi público, con España. Vengo a haceros bailar toda la noche y a que me hagan ganadora", dijo en su presentación inicial. Y es que, el hit verbenero lleva años ya años siendo la banda sonora oficial de muchos de nuestros veranos.

Sin embargo, se trata de una one-hit-wonder, es decir, una de esos artistas que reventaron las escuchas en su momento, pero cuyas carreras no trascendieron mucho más allá de ese éxito en primera línea, aunque en el caso de Sonia y Selena también lanzaron Que viva la noche.

En esa línea, Risto Mejide destacó cómo era un ejemplo perfecto de que una canción podía triunfar de manera arrolladora sin tener necesariamente un mensaje sesudo. Además, quiso saber qué había después de la fama.

“He seguido trabajando en la música durante muchísimos años, pero justo ahora coincide que saco el 20 aniversario, y me ha venido genial para que la gente me recuerde de nuevo. En la postfama he buscado mi intimidad. Yo, que soy adicta al trabajo, he dedicado mi vida completa al mundo artístico, incluso por encima de tener una familia", recordó la artista.

Después, añadió que se había aislado completamente en la búsqueda de su satisfacción personal, porque en la fase vital anterior no le había dado tiempo al estar completamente entregada al público. "Bravo, es una gran lección", sentenció Mejide.

La artista no consiguió ganar su categoría, Todos me miran, pese a que Danna Paola fue su mentora. El motivo podría ser, según explicaron Risto Mejide e Isabel Pantoja, que la cantante acudió sin nada nuevo, y se limitó a interprestar una canción de sobra conocida. "Qué pena, era la oportunidad perfecta", comentó Mejide, mientras que la tonadillera destacó que Selena ya era una Top Star.