Antonio David rompe su silencio: "No puedo permitirme el lujo de caer por mi familia"

Antonio David ha roto su silencio hablando de su situación actual personal, su familia, la participación de Olga en Supervivientes y la muerte de Mila Ximénez en una entrevista a La Razón.

Confiesa que no se encuentra bien después de la emisión de la docuserie Rocío: contra la verdad para seguir viva. "No me puedo permitir el lujo de caer por mi familia", ha expresado.

Las confesiones de Rocío Carrasco han producido una gran tensión en su entorno, por lo que considera que, aunque echan de menos a Olga, "es mejor para ella que siga allí".

"Está siendo uno de los más duros de mi vida por el daño que se le ha hecho a mi familia", ha confesado, aunque nunca se ha sentido solo. "Siempre me he sentido muy arropado por todos los que me quieren".

No tuvo "ni la más mínima" duda de acudir al tanatorio de Mila Ximénez para despedirse de ella. Sin embargo, su visita estuvo sembrada de polémica al encontrarse con algunos excompañeros de Sálvame.

Algunas personas han visto su aparición en el velatorio como una provocación, una llamada de atención o una forma de lavar su imagen pública, que se ha visto tan dañada en los últimos tiempos.

Pero él, ajeno a las críticas, afirma sentirse triste por la pérdida, porque "se ha ido mi gran amiga, mi gran consejera y apoyo, y una persona generosa de con un gran corazón. Una mujer irremplazable".