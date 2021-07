Entrevista | Luis Fonsi: "No solo bailo en las discotecas, hay que saber hacerlo apretadito en todas las esquinas"

Lleva la música latina a cada rincón del planeta. Luis Fonsi, acostumbrado a copar los primeros puestos de ventas, lo ha vuelto a lograr a dúo con Mike Towers gracias a Bésame y espera hacerlo también con su último hit veraniego junto a David Bisbal. Y es que todo lo que toca se convierte en oro, sobre todo desde aquel mítico Despacito, el himno mundial que lo llevó a ser uno de los artistas latinos de referencia.

Vuelve el verano, y vuelve Luis Fonsi a dar con la tecla. Sí, y muy feliz. Llegó el calorcito, llegó el verano y, más importante aún, llegó la oportunidad de regresar a España, ya que hacía un año y medio que, por razones obvias, no podíamos viajar mucho ni conectarnos físicamente. Poco a poco se siente que el mundo empieza a regresar a una especie de normalidad, y poder hacerlo con Bésame me da mucha alegría, porque es una canción para ponernos de buen rollo, de buen humor, ideal para hacer lo que justo todos queremos hacer, que es besar, abrazar y bailar.

Nos evade a una fiesta con amigos, a discoteca, baile... ¿No es un poco cruel, ahora que aún no se puede? Tengo muy presente que todavía no podemos salir de discotecas, pero yo soy más de bailar... (piensa unos segundos) en la cocina (ríe). No solo bailo en las discotecas, hay que saber hacerlo apretadito en todas las esquinas.

Sigue apostando por los ritmos urbanos con fusión. Me encanta rodearme de la gente que respeto y admiro. Mike Towers es uno de los talentos jóvenes más importantes de los últimos tiempos. Con él he hecho una fusión, lo mismo que los últimos años. Me gusta hacer canciones que no tienen género. Cuando me preguntan: '¿De qué género es esta canción?', yo digo: '¡No lo sé y no importa!'. Es música, es una mezcla de muchas cosas. Tiene bachata y ritmos urbanos... Cuando uno hace estas mezclas se siente muy bien, y yo me dejo llevar, por eso decidimos lanzar Bésame.

¿Le pasó factura las cifras a las que llegó Despacito por aquello de mantenerlas en los siguientes singles? No. Yo no puedo competir con ese momento de mi vida, y tampoco es saludable pretender llegar a esos números. Fue un fenómeno, por muchas cosas, por muchas razones. Yo estoy agradecido y bendecido porque pude vivir ese momento, pero punto y aparte, no puedo competir con eso. He lanzado muchas canciones después de Despacito y muchas de ellas han logrado cosas brutales, no al nivel de esa canción, pero sí trato de que, al menos, cada canción tenga su historia.

Formó parte de la composición de Despacito. ¿Sabía que estaba creando un hit histórico? El proceso de creación es muy interesante. Algunas veces sí hay momentos que uno dice: 'uy, ojito con esto', pero mi respuesta a la pregunta es no. Verdaderamente uno nunca sabe lo que va a pasar, solo se deja llevar y confía en que a la gente le va a gustar. Es lanzarse al vacío. Hay canciones que pensamos que el resultado va a ser uno y, de repente, te sorprende, porque no pasa nada. Y eso hasta cierto punto es bonito. Es bonito que siempre exista ese factor en el que el público es el que verdaderamente decide y te dice si les gustó o no les gustó. No quiero que sea algo matemático o muy predecible, la música es música, y hay muchos factores que hacen que una canción se convierta o no en número uno.

¿Cree que nació un nuevo Luis Fonsi con esa canción? No nació otro Luis Fonsi, soy el mismo de siempre, aunque es cierto que la canción marcó un antes y un después. Y, si no hubiese pasado lo que pasó, yo estaría viviendo un momento diferente, sin duda alguna. Pero mi forma de hacer música, de pensar o de hablarte a ti es la misma. Yo evoluciono con los tiempos, el pop ha cambiado. Olvídate de Despacito. Antes de este tema, de mi primer disco al número seis, por ejemplo, son dos sonidos completamente diferentes. Pero es que del disco uno al diez, también. Miedo me da no evolucionar, no querer crecer o arriesgarme a hacer cosas diferentes. Los grandes, los que me influenciaron a mí, Stevie Wonder, Michael Jackson..., son artistas que, cada vez que lanzaban un disco, decíamos: ‘a ver qué han hecho ahora’. No estoy diciendo que yo estoy en ese nivel, a lo que voy es que como artista uno tiene que arriesgarse, que lanzarse al vacío, y a veces uno se equivoca y a veces no.

El artista puertorriqueño Luis Fonsi. JORGE PARÍS

Acaba de sobrepasar los cuarenta y lleva más de 20 en la música. ¿Qué siente cuando lo piensa? Me da emoción llevar mucho más de la mitad de mi vida haciendo música. Desde muy temprana edad yo supe que quería hacer música, y eso es una bendición, porque hay gente con mucho talento, muchísimo más que el que tengo yo, que se dan cuenta tarde. A los tres años yo ya tenía un piano y una guitarra, a los cinco ya estaba en un coro, y a los 16 entré en la universidad a estudiar música. Y tuve el tiempo para prepararme y el apoyo de mis padres, sin ellos yo no estaría aquí. La música siempre fue mi camino y mi meta.

Y con esa edad, y con su éxito, ¿cómo pudo mantener los pies en el suelo? Le doy todo el crédito a mis padres, que me dieron mucha libertad, pero, a la vez, siempre fueron muy estrictos conmigo y si en algún momento ellos sentían que, como dicen aquí, se me iba la olla, rápido me centraban y me devolvían a mi lugar. Me criaron siempre tratando a la gente como uno quiere que le traten a él. Como dice mi padre: 'tocando el cielo sin levantar los pies del suelo'.

De joven parecía más serio que ahora. ¿Es solo una impresión o realmente es así? Quizá mi música era un poquito más seria, pero yo nunca lo he sido (ríe). Lo que pasa es que uno tiene que ponerse serio ante la cámara, pero yo soy muy bromista y muy transparente en realidad. Lo que ves es lo que soy, y se me hace muy difícil fingir o sonreír cuando no lo siento. Como digo, cuando comencé mi música sí era mucho más romántica y yo era más baladista, y lo sigo siendo, pero ahora la evolución de las fusiones me han permitido sacar un poco más ese lado más rítmico que siempre ha estado en mí.

¿Y qué parte deja salir de ese Luis Fonsi tan baladista que conocimos? Es la eterna montaña rusa. En mis conciertos, por ejemplo, no separo las baladas de las rítmicas. Ese sube y baja es lo que busco, ese cambio de emociones. Así es la vida, y así debe ser la música también.

LUIS FONSI Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (San Juan, Puerto Rico), conocido artísticamente como Luis Fonsi, tocó el cielo en 2017 con 'Despacito', cuyo vídeo es el más reproducido de la historia de Youtube. Desde entonces, es uno de los grandes exponentes de la música latina con una decena de álbumes y 'hits' como 'Échame la culpa', 'Date la vuelta' o 'Sola'.

Para un cantante, ¿hay algo que supere a los premios que recibe? Los premios físicos son bonitos, los tengo ahí, los miro y me recuerdan algo muy hermoso, pero el mejor regalo es estar bien, poder estar con mi familia y hacer música todos los días. Eso es lo que quiero.

¿Cómo afronta la nueva temporada de La Voz España? Me encanta que me hayan invitado nuevamente y estar rodeado de gente que admiro, porque me acompañan tres grandes coaches (Alejandro Sanz, Malú y Pablo Alboran). Es un formato ganador que le da la oportunidad a jóvenes talentos de ser escuchados, y aquí en España hay mucho talento. Es una experiencia de aprendizaje también para mí, y mira que he hecho este formato en muchos países y en muchas ocasiones, pero, cada vez que me siento en esa silla, siento mucha responsabilidad.