Lara Sajén se rompe al saber que es la nueva expulsada de 'Supervivientes': "No me quiero ir"

Este miércoles, Mediaset emitió la gala principal de Supervivientes, que comenzó en Cuatro y siguió en Telecinco. Además de la prueba de líder, una bronca a Anabel Pantoja por parte de Jorge Javier Vázquez debido a las informaciones del exterior que reveló y a Olga Moreno enfrentándose a unas declaraciones que hizo cuando no sabía que estaba siendo grabada, el programa tuvo su expulsión.

Aunque no se trate de algo definitivo hasta que se sepan los datos de la segunda votación el próximo domingo, nunca es buen plato para los concursantes ser los elegidos por la audiencia para abandonar el formato. Sin embargo, la de este miércoles fue una de las despedidas más amargas hasta la fecha.

Y es que, el público decidió que Lara Sajén sea la nueva expulsada de Supervivientes. Y lo hizo tras salvar a Tom Brusse en primer lugar y a Alejandro Albalá después. Mientras parece que el concurso del francés se está reforzando de cara a la final y que sus apoyos no se ven resentidos tras tantas nominaciones, al igual que ocurre con Alejandro Albalá; la argentina fue elegida para abandonar Honduras.

Además de la tristeza por alejarse de un concurso al que estaba tan entregada, Sajén lo hizo pocos instantes después de enfrentarse a unas de las declaraciones que hizo Olga Moreno fuera de micrófonos en una conversación con Gianmarco, donde comentaba que prefería tener a Sajén "como amiga a como enemiga".

Sajén pasa ahora a convivir junto a Omar Sánchez y Lola Mencía. El domingo, los tres sabrán quién es el último expulsado definitivo de Supervivientes 2021. Las lágrimas de Sajén tanto en La Palapa como en su alegato junto a Omar y Lola conmovieron tanto a Jorge Javier Vázquez como a Lara Álvarez.

El presentador dijo desde plató, de hecho, que concursantes como ella hacían que el reality tuviera sentido. "No me quiero ir, Jorge. Es lo único que puedo decir. Siento que sigo teniendo mucho que demostrar, me siento fuerte de cabeza y de mente. Me llevo a dos amigas", dijo en referencia a Olga Moreno y Melyssa Pinto, quienes no pudieron contener las lágrimas.

Sin embargo, la exconcursante de Maestros de la costura también tuvo unas palabras para el propio programa. "Gracias a la cadena y la productora por haber confiado en mí, por dejarme ser parte de este sueño. Lo único que quiero decir, que quede bien claro, es que me voy, pero no me quiero ir. Es difícil poder despegarse de todo esto. Lo he vivido al 100%. Espero haber sido el orgullo de mucha gente", concluyó, afectada.