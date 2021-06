Seis planes para este fin de semana en Madrid: de la pintura de Georgia O'Keeffe al regreso de 'Los Planetas'

Planes por Madrid 20minutos

Los seis planes de este fin de semana nos aproximan a una de nuestras grandes escritoras del XIX y a la fusión del 'indie' con el flamenco más actual. Disfrutaremos de la naturaleza a través de una pintora estadounidense y regresaremos al mejor cine clásico. Escucharemos música para guitarra y acabaremos entrando en un Palacio de Cristal.

Arte. Georgia O'Keeffe

Tres pinturas de Georgia O'Keeffe en la exposición del Museo Thyssen Adolfo Ortega

Visitar la exposición de Georgia O’Keeffe en el Museo Thyssen supone un placer visual, fruto de la placidez que produce asomarnos a la belleza primigenia, la pureza natural del color y las formas armoniosas del reino vegetal. La primera gran muestra en España de la artista estadounidense que atravesó el siglo XX, nos permite seguir un recorrido apasionante por sus etapas vitales, los lugares en los que habitó y a los que el destino le condujo. Las primeras muestras de abstracción, allá por el año 1916, marcan una tendencia a desembocar en ese terreno que se mantendría a lo largo de su camino artístico. En la etapa neoyorquina, sus obras están marcadas por formatos verticales y parecen influenciadas por la mirada fotográfica de Alfred Stieglitz, compañero siempre, amante primero y después marido. Esos destellos de luz impresos quizás en el papel fotográfico. En la obra de O`Keeffe, la presencia humana sólo se advierte a través de sus construcciones, ya sean los rascacielos de Nueva York, o las toscas casas que protegen del inclemente desierto americano de Nuevo México. Este es otro escenario donde la artista desarrolla su obra, mostrando la plasticidad de la orografía de aquellas áridas tierras. Los vestigios del reino animal surgen en osamentas con gran potencia o enmarcan la lejanía. En las salas más esenciales de la exposición, O’Keeffe quiere llamar la atención del espectador sobre la compleja estructura de flores, hojas y entramados vegetales. Amplía el formato de los óleos hasta hacer de ellos una composición detallada y fascinante, de armoniosos tonos y delicada plasticidad. No se la pierdan.

Hasta el 8 de agosto / Museo Thyssen-Bornemisza / 9-13 euros

Teatro. 'Emilia'

La actriz Pilar Gómez en la obra 'Emilia' Cedida

La figura literaria de Emilia Pardo Bazán ha tenido relevancia este año al conmemorarse el centenario de su fallecimiento. Es por ello especialmente pertinente la reposición que este fin de semana propone el Teatro del Barrio de la obra Emilia. Se trata de una pieza teatral de Noelia Adánez y Anna R. Costa, que muestra la lucha de esta escritora en las postrimerías del siglo XIX por conducirse de acuerdo con su voluntad de escribir y participar en la vida pública. La autora de Los Pazos de Ulloa intentó, sin éxito, ingresar en la Real Academia Española, y su insistencia le valió la reprobación de muchos de sus contemporáneos, incluso después de haber recabado la admiración de algunos otros. Pardo Bazán fue una personalidad rica e inquieta que le llevó a publicar casi de todo: novelas, artículos de prensa, libros de viaje, cuentos, novelas o ensayos. A lo largo de su vida llegó a presidir la Sección de Literatura en el Ateneo de Madrid, e incluso accedió al sanedrín que se agrupaba en torno a Victor Hugo, nada menos. No le faltaba desparpajo a nuestra escritora. Por encima de las polémicas, sobresalió su figura de mujer fuerte, inteligente y extraordinariamente divertida. La protagonista de la obra, Pilar Gómez, fue Premio Max 2018 a Mejor Actriz Protagonista, y el monólogo fue finalista a Mejor Autoría Teatral.

Del 24 al 27 de junio / Teatro del Barrio / 16-18 euros

Clásica. Festival internacional de Guitarra de Madrid

El cuarteto Casals y Àlex Garrobé Cedida

No son tantas las oportunidades de escuchar en la capital un recital de guitarra, en el marco adecuado para percibir la riqueza de una sonoridad tan delicada. Por ello, es destacable la celebración del Festival Internacional de Guitarra de Madrid, que después de una primera edición en 2019 y otra virtual en 2020, esperemos pueda afianzarse como referencia en este repertorio. Está contando con intérpretes reconocidos como David Russell, Marcin Dylla, Iliana Matos, Zoran Dukic, Aniello Desiderio o Àlex Garrobé. A este último se une en la ocasión que nos ocupa el prestigioso Cuarteto Casals, para ofrecer el concierto de gala de esta edición, en que se interpretarán un par de obras para guitarra solista (Fernando Sor y Joan Manén), un cuarteto de Haydn y, por último, el quinteto para guitarra y cuerdas nº 4 de Luigi Boccherini. Esta obra es una belleza de vivacidad contagiosa, coronada por un último movimiento muy español a ritmo de fandango. Boccherini es uno de los ilustres compositores foráneos que recalaron en España y se imbuyeron de nuestra musicalidad, como años antes hiciera otro italiano: Domenico Scarlatti. Estudió en Roma y obtuvo gran renombre como violonchelista, pasando por Viena y París hasta llegar a Madrid, donde se instaló como compositor bajo la protección del infante don Luis, hermano del rey Carlos III. Lamentablemente, sus últimos años carecieron de sustento económico y falleció en la pobreza, como tantos artistas con los que esta vida no fue justa ni generosa. Llegada su última hora, recodaría quizás aquella preciosa ciudad toscana de Lucca que le vio nacer. Será una tarde de sábado deliciosa si elegimos este concierto.

26 de junio / Sala de Cámara del Auditorio Nacional /25-35 euros

Arte. 'Meridiano de Madrid: sueño y mentira'

Exposición de Pep Agut en el Palacio de Cristal Adolfo Ortega

Cualquier excusa es buena para acceder al Palacio de Cristal del Retiro. Sentirse en una especie de burbuja inmensa y luminosa que aporta calma y cierto recogimiento a lo que allí se exponga. En esta ocasión, el artista Pep Agut recuerda ese momento en que los cartógrafos españoles pretendieron competir con el meridiano de Greenwich y promovieron uno alternativo que pasara por la ciudad de Madrid. La idea no era descabellada, pero España ya no era a finales del siglo XIX el imperio que un día fue. Llegamos tarde. La exposición del Museo Reina Sofía se articula a través de diecisiete moldes de escayola que replican las columnas interiores del edificio, rememorando el proceso inicial de construcción de este frágil palacio, y en general cualquier tipo de edificación. Algunas columnas llevan inscripciones talladas al buril que recuerdan la caligrafía de los grabados de Goya. También se han diseminado otros pequeños moldes que parecen tubérculos o raíces, remitiéndonos a ese tiempo en que España ya sólo contaba apenas con una colonia en las Islas Filipinas. Hay que vigilar a los niños, porque se abalanzan sobre las columnas en el suelo creyendo que es una zona de juegos. El vigilante de seguridad tiene faena.

Hasta el 29 de agosto / Palacio de Cristal del Jardín del Retiro / Entrada gratuita

Cine. John Huston y Luchino Visconti

Fotograma de 'El Gatopardo' de Luchino Visconti

Este primer fin de semana del verano tenemos una programación de lujo en la Filmoteca Española. Dos obras maestras indiscutibles, adaptaciones de grandes textos literarios, se dan cita para atraernos a un cine de los de antes y disfrutar de la gran pantalla. Olvidemos las tabletas y los portátiles, por favor, y hasta esas pantallas de no sé cuántas pulgadas, ¡y disfrutemos de una proyección! John Huston afrontó la película Dublineses (1987), partiendo del relato The Dead, de James Joyce. En la última etapa de su vida, el director de La jungla de asfalto, La Reina de África o Fat City, impartía instrucciones conectado a una bombona de oxígeno en el que sería su testamento fílmico. Una despedida del cine que nos lleva a lo esencial y que en los últimos planos filmados por Huston muestra los campos de Irlanda agitados por un viento nocturno, en uno de los finales más impresionantes que uno ha visto jamás. De la intimidad de una celebración de la Epifanía en una casa dublinesa pasamos a la exuberancia de la Italia de Garibaldi. Luchino Visconti rodó El Gatopardo (1963) a partir de la gran novela de Lampedusa, con despliegue de medios, artistas de primera línea y la minuciosidad de un director que nunca daba 'gato por liebre'. El vestuario que vemos en el fotograma de arriba, no sólo el que portan Claudia Cardinale y Alain Delon, sino el del más insignificante extra del último rincón del plano, será el que corresponde. A lo largo de la desmesurada película se evidencia cómo la vieja aristocracia va cediendo sitio a los nuevos burgueses que irrumpen torpemente en su refinado mundo ancestral. Burt Lancaster estaba inmenso como Príncipe Don Fabrizio Salina, en uno de sus papeles para el recuerdo. Cualquiera de estas dos películas son dignas de acudir al Cine Doré en peregrinación e implorar para que nunca cierre.

25 y 26 de junio / Cine Doré / 2-3 euros

Música en vivo. Los Planetas + Niño de Elche

Los Planetas @Adrián N. Maesso

La combinación de la voz flamenca del Niño de Elche y la base sonora siempre cautivadora de Los Planetas conformaron una alianza sustanciada en el lanzamiento, el 12 de octubre de 2019, de un disco con el provocativo nombre de Fuerza Nueva. A la juventud no les dirá mucho ese sintagma, pero a los que tenemos cierta edad nos genera cierto sobresalto. Aquel trabajo tejía una selección del cancionero popular español, incluyendo algún villancico y hasta versiones de himnos como el de la Legión. También se empleaba 'Els Segadors' para reivindicar la situación de los trabajadores de SEAT, con letras reescritas en las que al Niño de Elche le da la réplica Jota, el vocalista de Los Planetas. No es la primera vez que este grupo mítico del panorama ‘indie’ se aproxima al mundo del flamenco, porque ahí quedó la interesante colaboración con el añorado Enrique Morente, en el disco La Leyenda del espacio. Será la oportunidad de escuchar estos ocho temas en vivo, si nos atenemos al ‘set list’ de los conciertos ofrecidos en Barcelona el mes pasado con gran éxito.

25 de junio / Real Jardín Botánico Alfonso XIII / 35 euros