Expertes de Vithas adverteixen que "la subestimació" de les regles doloroses retarda el diagnòstic de l'endometriosi

Menstruacions abundants i doloroses, impossibilitat de mantindre relacions sexuals pel dolor, micció dolorosa, alteracions digestives o gastrointestinals són "la carta de presentació" freqüent de l'endometriosis.

Es tracta d'una patologia basada en la presència d'endometri, és a dir, el teixit que forma la cara interna de l'úter, fora d'aquesta localització. Aquest teixit ectòpic acostuma localitzar-se en la pelvis o abdomen en forma de quists ovàrics, implants en les trompes de Fal·lopi, nòduls rectals, vesicals o peritoneals, podent fins i tot arribar a localitzar-se fora de la cavitat com en la pleura.

La resposta inflamatoria generada, l'estrés oxidatiu i la neoformació vascular i nerviosa seran els causants del dolor inicial de la pacient. La localització dels implants i la severitat de la malaltia condicionarà la clínica de la pacient que podrà presentar-se des d'asimptomàtica fins a amb gran afectació de la seua qualitat de vida.

S'estima que l'endometriosi afecta aproximadament a una de cada 10 de dones en edat reproductiva. És clau tractar-la des de la joventut ja que la seua aparició pot arribar a afectar a la fertilitat. L'endometriosis en adolescents es considera una malaltia crònica amb potencial de progressió si no és tractada, per açò, la teràpia inclouria no només l'alleujament dels símptomes, sinó també la protecció de la fertilitat futura.

Segons la doctora María José Fernández, ginecòloga de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre i Vithas València Consuelo, "Hui en dia sabem que el 30-50% de les dones amb endometriosis són infèrtils i que entre el 25 i 50% de les dones infèrtils presenten endometriosis. Existeix una clara associació de l'endometriosi i la infertilitat a través de múltiples vies patogèniques", diu l'especialista, que posa l'accent principalment que "la inflamació peritoneal i les alteracions endocrines interfereixen en la funció ovàrica i la qualitat ovocitaria, veient-se afectades la foliculogénesis, la fecundació i la implantació".

"A més, -subratlla- en els casos d'endometriosi severa s'uneix, a més, la distorsió anatòmica que produeix la malaltia, ja que empitjora més el pronòstic reproductiu i dificulta les tècniques de punció fol·licular en reproducció assistida".

INDIVIDUALITZAR EL TRACTAMENT

Per a Sandra Ortega, ginecòloga de Vithas Castelló, "la subestimació de la 'dismenorrea' (regles doloroses), retarden el seu diagnòstic". "Fins al moment l'endometriosi no té cura però és possible tractar-la per a poder alleujar els símptomes en el 90% dels casos. No existeix un tractament únic i igual per a totes les dones. L'enfocament terapèutic ha de ser integral, incloent l'aspecte emocional, tipus de personalitat i severitat dels símptomes. Hem d'anar més enllà de l'òrgan afectat pel que cal individualitzar el tractament".

El tractament habitual de la malaltia va dirigit a suprimir el dolor, frenar la progressió de la malaltia i, previndre o tractar l'esterilitat associada. Es tracta d'una malaltia estrogen depenent, per la qual cosa el pilar fonamental del tractament serà la teràpia antiestrogènica.

"El tractament mèdic ha de considerar-se sempre com a primera opció en pacients amb endometriosi -afirma la doctora Fernández-excepte casos molt concrets". I afig: "D'altra banda, la presa adjuvant d'antioxidants, reduir el nivell d'estrés, realitzar exercici físic moderat, i una alimentació saludable basada en una dieta antiinflamatoria ajudaran a mitigar els símptomes "i agrega que "la cirurgia d'endometriosi està indicada per a pacients que, malgrat seguint un tractament mèdic hormonal, persistisca el dolor o bé en aquelles dones que presenten afectació intestinal més severa amb disminució luminal significativa o estenosi de les vies urinàries"