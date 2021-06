JCF i Interagrupació carreguen contra Sanitat per la falta d'avanços en la desescalada als casals

La JCF, de forma consensuada amb el món faller, ha decidit abandonar la Taula de Seguiment i ha expressat el seu "malestar" pels "incompliments" dels compromisos que es van adquirir per part de Sanitat en les diverses reunions mantingudes al llarg d'aquest temps amb els col·lectius fallers.

"De fet, a dia de hui, pràcticament no s'ha avançat en la desescalada dels casals fallers -compromís que va adquirir la Conselleria-, que continuen amb limitació horària d'obertura i amb la prohibició de, fins i tot, beure aigua en el seu interior", ha lamentat en un comunicat la JCF, en el qual critica que els casals "continuen sotmesos a unes mesures que estan fora de lloc si es comparen amb altres col·lectius".

En aquesta línia, ha lamentat que "no se'ls ha equiparat a entitats culturals ni es regeixen per normativa hostelera ni estan dins de les reunions familiars", sense que s'haja donat "cap explicació raonable" per part de Sanitat, al seu juí.

La JCF critica que, des de la Taula de Seguiment es va treballar en la importància de les comissions falleres de la Comunitat Valenciana "com a eix vertebrador de la cultura en tots els àmbits i aspectes, així com també del seu paper econòmic i social" i es va demanar que els casals "es contemplaren i regiren dins de la normativa d'entitats culturals".

"La pròpia Conselleria de Sanitat va assegurar que es tindria en compte les peticions, amb una desescalada progressiva en els casals que permetria l'activitat, dins d'unes normatives establides. Però, a dia de hui, no s'ha produït cap avanç", retrau l'organisme.

La JCF recorda que la Conselleria de Sanitat es va comprometre el dilluns 14 de juny a alçar el veto als casals l'1 de juliol i es va insistir en la reunió i en converses posteriors "en la necessitat de no esperar tant temps, especialment tenint en compte que cal preparar unes Falles al setembre", una petició que no s'ha atès.

JCF ha agraït a la Interagrupació de Falles de València i a les juntes locals la voluntat de crear la Taula de Seguiment però es veu obligada a prendre aquesta decisió "davant els successius incompliments per part de l'administració autonòmica".

"El col·lectiu faller, format per més de 250.000 persones, ha demostrat durant enguany de pandèmia la seua responsabilitat davant les circumstàncies i també la seua col·laboració amb les autoritats sanitàries, així com disposició i empatia", exposa l'organisme, que demana "respecte i un tracte igualitari amb la resta d'activitats econòmiques".

Per la seua banda, Interagrupació de Falles ha manifestat en un altre comunicat el seu "més profund malestar" per la situació i lamenten que "moltes frases dels nostres governants posant en valor el treball que realitzen les falles com a part integradora, xarxa associativa, element cultural, motor econòmic, transmissor intergeneracional d'un patrimoni festiu que va nàixer a mitjan 1800 es diluïsquen en una realitat aclaparadora".

El col·lectiu assegura que "tristament" ha constatat com els dirigents polítics "ens consideren més problema que un benefici, malgrat ser un dels principals motors econòmics de la nostra autonomia, amb un volum de negoci de més de 900 milions d'euros". "És trist, però al final el temps ha dictat la realitat", critiquen perquè "són moltes les hores i el treball que els fallers hem dedicat a col·laborar amb les nostres autoritats de manera altruista per a poder salvar l'activitat social més important de la nostra Comunitat i a dia de hui continuem sense poder obrir totalment els nostres casals".

Així, lamenta els incompliments en l'obertura i el fet que "a dia de hui continuem igual i tot açò sense donar-nos cap explicació raonable dels motius pels quals es posposa o no considera una vegada i una altra la decisió de modificar la resolució per a adequar els casals a la situació de la resta d'activitats".

"TRACTE IGUALITARI"

"Les Falles hem demostrat sobradament durant tots aquests mesos el nostre tarannà, disposició i empatia, però pensem que ha arribat el moment de dir prou, estem cansats d'enganys i demores i exigim ja un tracte igualitari a la resta d'activitats econòmiques, no volem ser més, però tampoc menys, un col·lectiu de més de 250.000 persones en tota la comunitat, creiem que mereix una mica més de respecte".

Per açò, adverteix que, de no reconsiderar-se la reivindicació "de manera immediata, lamentablement ens veurem abocats a proposar mesures de protesta al món faller o qualsevol altre tipus d'accions que ens ajuden a aconseguir alguna cosa que considerem just i que és necessari per al complet desenvolupament de la nostra activitat". "Els fallers hem demostrat sobradament el nostre tarannà col·laboratiu i conciliador i són ara els nostres governants els que han d'estar a l'altura", retrau.