Cvirus.- La incidència puja tres punts en un dia fins als 45,34 casos per 100.000 habitants a la Comunitat

D'aquesta manera, Galícia i Balears segueixen sent des d'ahir les comunitats amb menys taxa amb 41,45 casos i 42,68 casos, encara que la Comunitat Valenciana segueix en risc baix al no superar els 50 casos i està per davall dels 92,25 casos de mitjana nacional.

No obstant açò, el nombre de pacients de coronavirus hospitalitzats en planta segueix en descens fins als 93, onze menys que ahir, ho implica que un 0,83 per cent dels llits estan ocupats, mentre que els malalts ingressats en les unitats de crítics es mantenen en 13, l'1,52% dels recursos ocupats.

En les últimes 24 hores s'han registrat 14 ingressos per coronavirus i 23 altes. Finalment, la taxa de positivitat puja fins al 3,27% i continua per davall del 4,20% de mitjana nacional.