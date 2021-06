L'Alcalde d'Elx veu "viable" i "realista" que Cultura autoritze la cessió temporal de la Dama per a l'any 2022

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, i l'alcalde d'Elx (Alacant), Carlos González, s'han reunit aquest dilluns a Madrid per a abordar els aspectes relacionats amb una possible cessió de la Dama d'Elx per a l'any 2022 en una trobada que el primer edil ha qualificat de "fructífer, positiu i esperançador".